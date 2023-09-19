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冷眼集／蘇貞昌嗆聲 賴清德只能與陳吉仲繼續綁一起

記者 丘采薇
17日傳出農業部長陳吉仲請辭，前閣揆蘇貞昌受訪嗆聲「有人急著放話操作，太惡劣」。圖為蘇貞昌（左）去年在立法院與陳吉仲同框。（本報資料照片）
17日傳出農業部長陳吉仲請辭，前閣揆蘇貞昌受訪嗆聲「有人急著放話操作，太惡劣」。圖為蘇貞昌（左）去年在立法院與陳吉仲同框。（本報資料照片）

農業部長陳吉仲17日被傳「請辭獲准」引發政壇政盪，但前閣揆蘇貞昌驚天一怒，讓此事暫時退回原點，行政院定調陳吉仲目前是「口頭表達願負起責任，但未准辭」，這樣的劇情發展已超出政府高層及民進黨大部分成員想像。

詭異的是，2024大選只剩不到四個月，所有決策應該朝向勝選考量，但很明顯，在人事安排上，蘇貞昌比總統參選人賴清德更像主角。

回顧今年初，民進黨剛面臨2022地方選舉慘敗，要求蘇揆下台的聲浪不斷，但除了敗選當晚蔡英文辭去黨主席，蘇依然不動如山，繼續推動兵役改革、普發現金等政策。最後蘇貞昌在1月19日總預算過關後，終於提辭呈，距敗選已經一個多月，民進黨也失去黃金改革時機。

這次陳吉仲因為進口蛋事件引發極大風波，兩次親上火線舉行記者會也沒有緩解民怨，反而拋出更多謎團，再加上過去陳吉仲的發言已經多次引發爭議，早就被民進黨內民代視為「可調整」的閣員，只是一直沒有人去調整。

賴清德身為副總統、又是民進黨提名的總統參選人，對政府人事並無太多置喙餘地，雖選上黨主席之後，可在中常會建議行政部門對某些政策加速推進，但明顯離「核心圈」不近。

賴清德擔任黨主席後發起改革，即便黨內派系有反彈，依然按照自己意志往前推，多位已經提名的立委參選人也因不同問題迅速退選，過程中有雜音、抱怨，但陣痛期較短。對照陳吉仲口頭願負起責任又被行政院「不准辭」，儼然複製蘇揆去年底「不堅辭」的戲碼，這一齣戲加入了蘇貞昌之後，怕短期內不會結束，繼續歹戲拖棚。

對蘇貞昌來說，陳吉仲是他曾大力重用的閣員，否定陳吉仲就等於某種程度否定蘇內閣，蘇日前在輔選英系立委參選人的場合受訪表達震怒，更是傳達自己的重要性，要民進黨別忘了「蘇院長」還在。但對賴清德來說，陳吉仲續留內閣，就等於他必須和這位充滿爭議的農業部長綁在一起。自家後院失火，人事安排也難插手，恐只能走向「自救」一途。

民進黨 賴清德 農業部

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