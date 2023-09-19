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新聞評論／仇恨值變綠執政招牌 陳吉仲繼續鬼打牆

聯合報社論
農業部部長陳吉仲17日下午傳出請辭獲准，行政院對此表示，陳吉仲曾以口頭向行政院長陳建仁表達願負起責任。但陳建仁並未答應，媒體報導「請辭獲准」一事有誤。（本報資料照片）
農業部部長陳吉仲17日下午傳出請辭獲准，行政院對此表示，陳吉仲曾以口頭向行政院長陳建仁表達願負起責任。但陳建仁並未答應，媒體報導「請辭獲准」一事有誤。（本報資料照片）

一個蛋荒問題，在農業部長陳吉仲手上處理得荒腔走板，顯然前無古人。他的進口雞蛋政策，既傷害了本土蛋農，又因偏袒超思等貿易商引發利益輸送之議，更讓全民陷於「壞蛋」及「混蛋」的食安恐慌，迄今難以收拾。可笑的是，陳吉仲周日為此請辭的消息傳遍政壇，最後竟以閣揆陳建仁裁示「慰留」作結。陳吉仲僅需道歉了事，蔡政府真是舉重若輕。

陳建仁以為陳吉仲「道歉」就能了事，未免太過天真。畢竟，這一波進口蛋流向成謎的災難，還在各地倉儲及市場上四處流竄，每天都有新的地雷引爆。以陳吉仲最近處理進口蛋問題「鬼打牆」的窘狀，每天的謊話不到日落就被戳破：蔡政府要寄望他收拾殘局，恐怕純屬奢想。何況，食安問題影響的是升斗小民的日常，每天民間這樣吵吵嚷嚷、驚呼不斷，賴清德的選情不受牽累才怪！

民進黨並非不知道事情的嚴重性，但一遇到派系利益和權鬥，事情就很難根據理智判斷進行。依常理，蔡政府處理此事，應該是直面社會大眾的反應，以陳吉仲處理進口蛋不當又說不清楚，准許他請辭，以示對選民負責。然而，陳吉仲請辭的消息卻在媒體上延燒了好幾個小時，陳揆是否「准辭」卻掙扎許久。更啟人疑竇的是，前閣揆蘇貞昌竟也在其間摻上一腳，公開指控放話的人是故意「操作」、「很惡劣」云云。蘇貞昌下台已大半年，卻還在那裡干預政務、指點江山，這樣的政府體制豈不怪哉！

從蘇貞昌的介入，到陳建仁的猶豫，陳吉仲請辭最後變成「慰留」；不難想像，其中暗藏民進黨的派系爭鬥。力挺賴清德的新潮流系，顯然希望陳吉仲趕快下台，以免這把「壞蛋」的惡火延燒，損及賴清德選情。但另一方面，陳吉仲是蔡總統寵愛的政務官，他多次行事偏頗引發漫天爭議，都因蔡英文及蘇貞昌力挺而安然度過。這次，必然是包括陳建仁在內的「英系」在幕後力保陳吉仲，要求他在本周開議的立法院院會中「道歉」了事，讓陳吉仲又逃過一劫。

蔡英文任內，陳時中和陳吉仲堪稱是內閣中「仇恨值」最高的兩名政務官；在陳時中辭職參選失利後，陳吉仲的仇恨值已名列前茅。以「仇恨值」來形容政務官，是蔡政府的最大特色，其政府不少官員充滿這種激怒人民的負能量，卻屢屢受到偏袒及重用。所謂仇恨值，正是指政務官決策舉止不以民為念，卻被認為「對黨有功」而備受賞識；該官員因而繼續悖德而行，人民對他的怨怒也就與日俱增。

陳時中在衛福部長任內，不時表露歧視性言論，對醫藥利益團體的私心溢於言表，對專家的忠告冷眼以對，對疫苗和快篩的採購偏私又草率，完全不顧及廣大民眾的需求。他的仇恨值高，是人盡皆知的事；蔡英文仍堅持要他參選台北市長，是鬼迷心竅，果然鎩羽而歸。陳吉仲也一樣，他不問青紅皂白堅持進口萊豬卻不好好追蹤，堅持將水利會收歸國有卻造成中南部連年乾旱休耕，毫無規畫便任意濫用公帑補貼進口雞蛋，對進口蛋效期及去向卻無法掌控，任由「壞蛋」假冒本土蛋混入市面。如此失職、失德，蔡政府卻還在力保他的烏紗帽。

陳吉仲和陳時中的共同點是：能力不足，卻握有太多權力，做出超負荷的決策。但堅持肯定其貢獻價值的，則是蔡總統和蘇揆、陳揆等人，他們都是升高仇恨值的共犯；與此同時，卻抹煞了人民的感情和信念。沒錯，仇恨值正是綠色執政的招牌，陳吉仲就繼續鬼打牆吧！

陳時中 賴清德 蔡英文

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