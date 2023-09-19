巴西蛋流向 蔣萬安下通牒：否則該罰就罰

台北市政府18日稽查中央畜產會，調閱資料，限今天提供巴西蛋流向，否則將依違反食安法開罰。（圖：北市府提供）

進口蛋爭議不斷，甚至引發食安疑慮，行政院表示今起連續三天聯合稽查；農業部 昨公布7縣市、13個倉儲地點，強調會全力配合食藥署稽查，但仍未公布進口蛋流向資料，聲稱會行文給地方政府。台北市長蔣萬安喊話「地方政府自立自強，跨縣市食安聯防」，昨先稽查畜產會，要求今天提供巴西 蛋流向資料，否則依違反食安法開罰。

台北市衛生局及消保官昨上午到中央畜產會、北市一家進口商及兩家蛋液加工廠稽查，調閱資料釐清雞蛋 流入、流出、銷售及銷毀流程，並要求畜產會提供進口蛋品流向資料；但畜產會聲稱要報農業部核准後才能給，預計一周後才能提供。

北市衛生局及消保官昨在消費者保護委員會會議說明稽查進度，衛生局表示，已要求畜產會於今天下班前提供巴西雞蛋流向資料、22日下班前提供其他國家進口蛋資料，屆時若畜產會不給，可依食安法罰款3萬至300萬元台幣。另外，市府意外發現畜產會疑似有未登錄的倉儲，以及無法提供產品責任險的蛋品，今將約談，若畜產會無法說明，也會依食安法開罰。

「地方政府要自立自強，跨縣市食安聯防；該開罰就開罰。」蔣萬安指示各局處守護食安滴水不漏，以市民安全為最優先考量，尤其畜產會儲存大量逾期蛋品待處理，要避免任何有疑慮的蛋品流入食物鏈；目前雙北、桃園、台中等都已動起來，各縣市快速溝通、核對資訊、同步稽查。