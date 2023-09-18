台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘（左4）。（本系資料照片）

關鍵調查有限公司18日公布最新民調，總統參選人支持度，「四腳督」情況下民進黨賴清德 29.4%、國民黨侯友宜 18.4%、民眾黨柯文哲16.7%、鴻海創辦人郭台銘 14.0%。「三腳督」情況下賴清德29.2%、侯友宜21.5%、柯文哲19.6%。

昨天公布的民調，是9月12日到14日透過市內電話調查的，相較於7月「四腳督」情況，侯友宜支持度增加3.3個百分點、柯文哲支持度減少1.5個百分點、賴清德支持度減少0.9個百分點、郭台銘支持度減少0.8個百分點。

關鍵調查有限公司民調指出，從政黨認同來看，國民黨認同者有54.8%支持侯友宜、20.7%支持郭台銘；民進黨認同者有82.6%支持賴清德；台灣民眾黨認同者有59.6%支持柯文哲、16.8%支持郭台銘。

「三腳督」情況下，相較於7月調查，侯友宜支持度增加5.7個百分點、柯文哲支持度減少3.5個百分點、賴清德支持度減少3.1個百分點。從政黨認同來看，國民黨認同者有63.6%支持侯友宜；民進黨認同者有79.9%支持賴清德；台灣民眾黨認同者有66.6%支持柯文哲。