怕影響賴清德選情 藍營轟陳吉仲假請辭、真留官

國民黨發言人楊智伃（圖）質疑陳吉仲假請辭、真留官。（本報資料照片）

農業部 長陳吉仲昨天傳出請辭，但行政院未准辭。正在美國訪問的國民黨 總統參選人侯友宜表示，人民生活在恐懼中，民進黨一直不願意面對講清楚，如果講不清楚、人民永遠不知道有沒有吃到過期的蛋。

國民黨發言人楊智伃質疑，陳吉仲的請辭假動作，是發現自己浪費公帑的所作所為，已經影響到民進黨總統參選人賴清德選情，進口蛋爭議的傷害已經造成，蔡英文總統與賴清德繼續神隱，陳吉仲假請辭、真留官，仍堅持不道歉，民進黨依舊欠人民一個交代。

但對於陳吉仲請辭，政院卻未准，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，照慣例，一個部會首長請辭，行政院都會立刻出來說明，應該是半小時就該確認的事情，但政院卻拖了三、四個小時才對外說明，違反慣例，「怪怪的」。

民眾黨立委邱臣遠批評，過期的雞蛋 數量驚人，現在又有貼標不實的事情，農業部上周還保證不會過期，然而昨天新北市又查到有過期蛋囤放問題，到底過期的雞蛋是否流向市面，民眾已經對食安失去信心。

時代力量立委陳椒華說，農業部前天公布進口雞蛋流向，今年3至7月共進口1億4000萬顆雞蛋，約有5402萬顆耗損、到期封存銷毀，陳吉仲透過媒體放話，想要引導風向，然而截至目前都在說謊，總共有6000萬顆蛋下落不明。

陳椒華表示，陳吉仲引導風向的作法非常可恥，經過比對農業部對外公布的資料，其實有6000萬顆蛋下落不明、去向不清，依照農業部公布的數據，庫存加工的進口蛋總共有超過8503.1萬顆，扣除用在加工的2583.6萬顆，還有5929.5萬顆的進口蛋，農業部不僅無法交代流向，更與陳吉仲放話講的封存銷毀5402萬顆存在落差。