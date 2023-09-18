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新聞評論／賴清德的雙語教育 一場國家級詐騙？

聯合報社論
民進黨總統參選人賴清德。（本報資料照片）
民進黨總統參選人賴清德。（本報資料照片）

民進黨總統參選人賴清德發表國政願景，宣示投資未來世代，強調將繼續推動雙語教育。教育部隨即公告擴大雙語大學計畫。但從賴清德在行政院長任內提出「2030雙語國家」藍圖以來，蔡政府一頭熱推動雙語教育，只得到專家搖頭、教師反彈、學生折磨、學習倒退的結果，賴清德卻統統歸諸「執行現場出現問題」。原來雙語教育失敗，應該怪罪老師！一場國政願景發表會，賴清德發表的是雙語教育的迷思、錯誤政策的偏執，以及政治責任的推諉。

面對雙語政策的矛盾、雙語教學現場的亂象，教團和學界疾呼停止嚴重侵害教育品質的錯誤政策；但賴清德用「國政願景」給了正式的回應。賴清德說這些都是技術性問題，都可以克服；他甚至抬出「國家團隊」來推動雙語教育。但問題根源在偏差的心態與錯誤的政策，學生和老師都已經付出代價，賴清德用一個聽來無比崇高偉大的「國家隊」，能夠解決雙語教育的亂象嗎？或者，又是一個糊弄師生的「國家級詐騙」？

雙語教育首先就被質疑政策矛盾、定位錯誤、價值錯亂。賴清德任閣揆時，一方面推動「雙語國家」，突出英語地位；一方面通過《國家語言發展法》，以多元平等的國家語言高度，界定中華民國為多語國家，政策扞格。後來蘇貞昌內閣雖將「雙語國家」更名為「雙語政策」，仍是獨尊英語、睥睨原有國語和一切母語，甚至惹得歐盟各國駐台代表聯名抗議歐洲語和其他語系遭到排擠。但歐盟各國哪裡知道，蔡政府為了英語，台灣價值和主體意識皆可拋。

暫不談雙語師資與配套問題，先看一位國小老師的自然科學教室：老師忙著介紹科學名詞、英語句型都來不及，遑論用英語說明學科核心內容、引導學生思考和討論。這樣的場景，普遍在各中小學上演。而大學的全英語課程，也面臨學生不想修、教授不想開的窘境。學生鴨子聽雷，有的焦慮茫然，有的放空睡覺，結果是中文退步、英文弱化、學科荒廢。老師同受煎熬，國文教甄不考國文、數學教甄不測數學，全都只考英文，連大學中文系教授也要全英語授課。這些走火入魔的亂象，賴清德能推給「執行現場出現問題」嗎？

真正的問題在政策，錯誤的根源在心態。賴清德以新加坡為雙語政策的典範，但學者指出新加坡早就發現學生很難兼顧兩種語言，因此放棄雙語皆優政策。賴清德卻拾其糟粕，妄想推動雙語國家，而被譏為烏托邦想法。整個政策反映了一種自我殖民的心態。可悲的是，民進黨去中化，藉母語擠壓中文；蔡政府自我殖民，英語更橫壓母語。中文所承載的歷史與傳統被拋棄，母語所傳承的文化也被邊緣化，至於英語所攜帶的現代知識則還找不到門徑。

教育本來是學習知識、思考和技能，但台灣的雙語教育政策，卻變成語言掛帥，知識其次。最後，語言和知識都學不好，學生什麼都沒學到。在社會層面上，資源不均下的雙語教育，更將擴大城鄉差距，帶來階級固化惡果。關心新課綱的學生沒忘記，賴清德曾在校園就雙語政策公開承諾，會敞開心胸聆聽教學現場的建議；不過，賴清德畫了一個烏托邦式的國政願景，直接遮住他對學生的承諾。

問題是，賴清德的國政願景與雙語政策，是建築在中文和英文雙輸、語言和知識皆空的基礎上。蔡政府走不出自我殖民的困境，只好自我催眠，卻同時摧折著一整代的學子，犧牲學生和國家未來的競爭力。這樣的國政願景，只能下架。

賴清德 教育部 新加坡

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