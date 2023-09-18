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新聞評論／陳吉仲有人撐腰 行政院長姓蘇還是姓陳？

聯合新聞網「重磅快評」
17日傳出農業部長陳吉仲請辭，前閣揆蘇貞昌受訪嗆聲「有人急著放話操作，太惡劣」。圖為蘇貞昌（左）去年在立法院與陳吉仲同框。（本部資料照片）
17日傳出農業部長陳吉仲請辭，前閣揆蘇貞昌受訪嗆聲「有人急著放話操作，太惡劣」。圖為蘇貞昌（左）去年在立法院與陳吉仲同框。（本部資料照片）

進口蛋風暴喧騰近月，行政院長陳建仁始終神隱，直到17日傳出農業部長陳吉仲請辭，陳揆才透過發言人出聲。巧的是，前閣揆蘇貞昌搶在陳揆之前公開受訪，替蔡總統代言「沒叫陳部長請辭」，並意有所指嗆聲「有人急著放話操作，太惡劣」。蘇光頭幾句話，勤王總統府敲打賴清德，並捍衛購蛋政策與陳吉仲。不知道的，還以為他又重掌行政院。

為了去年底大選及年初立委補選，陳吉仲一再錯過處理缺蛋的時機，3月突然專案辦理進口蛋。畜產會花費7億元（台幣，下同，約220萬美元），透過特定業者從南半球採購近9000萬顆雞蛋，結果一半以上要銷毀，得另花費2到4億元。這是陳內閣的爛帳，但從8月下旬時力立委爆料補貼弊端，接著深綠媒揭發巴西蛋來自一人公司，農業部面對各方質疑一天一說法，政院視若無睹。當「弊蛋」演變成過期「壞蛋」，甚至潛入市場變成「混蛋」，威脅食安，聖騎士閣揆仍無動於衷。

陳吉仲和巴西蛋搞臭賴清德選情，綠委找來鄭文燦滅火，他也只是重複農業部的說法，無法釋疑。一椿不亞於餿水油的食安風暴，行政院長畏避在無數「爛蛋」之後，任由蛋腥和貪腐的臭味瀰漫在台灣，這不就是尸位素餐？

政院發言人轉達陳建仁指示「陳吉仲有責釐清質疑，檢討雞蛋政策」，藉此為由說明「並無請辭獲准」。天知道，就是陳吉仲愈解釋愈拖延，才使問題蛋混入市場，食安陰影引得人心惶惶。

現在食藥署啟動通路稽查，這種街頭秀不僅對「混蛋」產品於事無補，更凸顯陳建仁的無能。他只是蔡總統下台前掌握國家機器的傀儡，對政務及人事一點點主體性都沒有，為了坐穩閣揆寶座，人民安全及權益根本不在他考量內。

要防守問題蛋流入市面，當務之急是從上游作起，將進口蛋數量及去處勾稽並封存。農業部並非無知不作為，中央畜產會早已在南部租倉儲放陸續到貨的進口蛋。新北市府在中央畜產會承租的倉儲，發現堆滿已過期，以及即將逾期的蛋共220萬顆。現場人員透露，這些只是｢南部倉儲放不下的」。

將不能流通於市的進口蛋藏在南部，接下來要作什麼，恐怕又是個見不得光的故事。陳吉仲有蔡蘇撐腰，可無所顧忌將問題蛋及真相一併銷毀。「弊蛋」尚有化肥之用，相比之下，陳建仁作為蔡總統傀儡，卻還得靠蘇貞昌維護官威體面，連個蛋都不如。

農業部 賴清德 雞蛋

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