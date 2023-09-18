賴清德防藍白合 「決戰模式」提前

民進黨總統參選人賴清德17日成立「南區宗教後援會」，喊出南票北補，希望南區宗教界挺他當選。（記者張議晨／攝影）

民進黨 總統參選人賴清德 昨到高雄參加全國漁業團體、南區宗教後援會成立大會，並與企業界座談。據了解，賴清德面對藍白或非綠陣營可能整合，耳提面命要求絕對不能鬆懈，最近密集成立百工百業後援會，陸空戰齊發，在11月全國競選總部及各地競總開張之前加強陸戰，提前進入「決戰模式」。

據了解，雖然全國競選總部將依2016及2020年慣例於11月開張，但位於北平東路「匯泰大樓」的全國競總將於啟用前提前「開箱」，配合民進黨黨慶舉辦相關活動。

雖然「藍白陣營」或鴻海創辦人郭台銘 等「非綠陣營」整合仍未有實質進度，但賴陣營已開始戒備。據悉，賴清德最近將密集衝陸戰，除了9月力拚百工百業後援會成立，也開始拉抬立委參選人，一天排六到十多個行程。

賴清德昨在高雄連跑四個行程；在岡山參加南區宗教後援會時，行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁接力站台，台南、高雄等宮廟、寺院主委、總幹事及相關人員逾千人參加，場面盛大。

賴清德昨晚到鼓山內惟鎮安宮參香並至金馬賓館當代美術館與企業界座談，對台下數十名企業家說，過去政府重北輕南，北台灣土地發展已飽和，未來發展在南台灣，期待高雄未來站上國際舞台，做國際生意。

針對賴清德萬里老家土地使用是否違法，新北市議員張錦豪批新北市府不做功課，該地採礦權早已撤銷，市府行政怠惰，反過來處理個案。新北地政局昨發新聞稿回應，依法山坡地保育區無法變更為建築用地作住家使用。