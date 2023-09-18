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郭辦稱「賴佩霞隨時可退」 在野整合若成 不送連署書

台灣新聞組／台北18日電
擬參選總統、副總統的鴻海創辦人郭台銘（左）、賴佩霞（右），17日聯袂前往中選會，申請成為第16任總統副總統選舉被連署人，兩人完成登記作業後，在媒體鏡頭前秀出被連署人收據。（記者許正宏／攝影）
擬參選總統、副總統的鴻海創辦人郭台銘（左）、賴佩霞（右），17日聯袂前往中選會，申請成為第16任總統副總統選舉被連署人，兩人完成登記作業後，在媒體鏡頭前秀出被連署人收據。（記者許正宏／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘昨天偕副手賴佩霞赴中選會登記成為2024年正副總統選舉被連署人，今天將啟動連署。郭辦發言人黃士修重申，郭台銘參選目的在促進在野整合，在野陣營如能成功整合成立最強隊伍，賴佩霞已表明隨時可功成身退，為國為民、成全大局。

媒體追問，意思是指郭台銘有可能在連署過關後，用其他黨身分提名參選？黃士修說，主流民意大聯盟宗旨就是推動在野整合，如果國民黨、民眾黨都同意，在野共同推出一組最強候選人去挑戰賴清德，「我們就會直接拿著藍白政黨門票登記參選，連署送件就不用送了」，這就是賴佩霞說的，只要在野能整合，隨時可功成身退。

黃士修昨晚補充表示，「參選是為了整合，整合是為了致勝」，這是主流民意大聯盟的精神，也是郭台銘參選的初衷，自始至終都沒有改變，「參選」與「整合」都是手段，「致勝」才是目的，郭賴配的目標就是在2024年完成政權輪替。

根據「總統副總統選舉罷免法」，「郭賴配」繳交100萬元保證金、登記為被連署人後，9月19日起45天內，必須獲得逾28萬9667人連署，審核通過才能於11月20至24日正式登記總統、副總統候選人；賴佩霞也須在11月24日前放棄美國籍，兩人才能順利參選。

為了全力拚連署，郭台銘連署總部昨於全台各地開張，南投縣配合「郭賴配」領表，在草屯鎮博愛路舉辦連署總部成立大會，不少民眾到場支持，甚至急著要簽名連署。

民眾黨總統參選人柯文哲昨起一連兩天走訪台東與地方座談、拜訪資深議員陳宏宗等地方人士尋求支持，出身藍營的陳宏宗表示，總統大選將會挺柯文哲；今天台東縣台灣選哲之友會成立大會，會有多名藍營背景的鄉鎮長或民代會站出來挺柯，要讓柯在台東拿下漂亮的選票。

陳宏宗曾任台東縣副議長、國民黨台東縣黨部主委，2020年高雄市前市長韓國瑜遭罷免後宣布退黨，此次以無黨籍身分連任議員，基層實力雄厚。

另外，外傳柯文哲將二度訪美，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，包括出訪東南亞、到美國進行拜會或者參訪，團隊內部一直都有在討論，但還在評估中。

郭台銘 柯文哲 賴佩霞

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