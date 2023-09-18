陳吉仲請辭獲慰留？鄭文燦：需把進口蛋問題說清楚

行政院副院長鄭文燦（中）18日視察桃園市八德區大湳森林公園。(記者朱冠諭／攝影)

進口蛋爭議延燒，農業部 長陳吉仲昨傳請辭，但行政院表示並無所謂「請辭獲准」情事。行政院副院長鄭文燦今表示，行政院長陳建仁認為目前有關進口雞蛋 的說明，陳吉仲部長還是有相當大的權責，需要把問題說清楚。

鄭文燦今早視察桃園市八德區大湳森林公園。媒體詢問近期雞蛋議題，他表示，進口雞蛋爭議陳吉仲有相當大的權責，需要把問題說清楚，目前由農業部以及食藥署啟動聯合稽查，包括每一個經銷商、洗選中心都會稽查，另農業部也把資料準備好交給各地方政府以及食藥署，可以確保這個進口雞蛋的每一個流向。

鄭文燦說，目前大致上有三個部分，第一個部分是3月到5月之間主要進口的殼蛋，最近是有3個廠商在做殼蛋，第二個部分是加工業者，主要是做加工蛋或者是液蛋或是其他的食品使用，第三部分是庫存，這三個部分的數量都是可以稽查，希望透過稽查，所有的消費者能夠安心。

鄭文燦表示，目前進口雞蛋檢驗程序在海關會由農業部的防檢局以及食藥署分別防疫 檢查，也會進行衛生安全檢查，必須合格才能夠放行，目前市面上的稽查主要是以安全期限等為主，希望可以讓民眾放心。

鄭文燦強調，目前在進口雞蛋的使用分配上就是殼蛋、庫存及交給加工業者，大概有50幾個單位都有資料可以查核，農業部同時提供給食藥署及地方政府可去稽查流向，至於總進口數量，3月到7月大約1萬4000多顆，約台灣6天的使用雞蛋量，庫存大約有3000萬顆，如果合理調配的話，不僅可以滿足所需，也可以讓蛋價平穩。