新聞評論／賴佩霞「隨時可退」 郭台銘埋3伏筆

擬參選第16任總統的鴻海創辦人郭台銘（左）公布副手人選，由在影集「人選之人—造浪者」中扮演總統候選人的演員賴佩霞（右），出任真實世界中的副總統參選人。（本報資料照片）

鴻海 創辦人郭台銘 14日宣布副手搭檔為藝人賴佩霞 ，「郭選之人」一時轟動武林、驚動萬教。郭競辦發言人黃士修一句「隨時可退選」納入考量卻埋下伏筆，郭台銘和賴佩霞組成「郭賴配」，雖為2024大選增添戲劇張力，但外界不免質疑，到底兩人是演真的或選假的？

「郭賴配」叫好未必叫座，是否參選到底的戰略問題將是第一個伏筆。如果誠如郭台銘背書，賴佩霞是萬中選一，結論應該是「打死不退」，怎會把「隨時可退」當選項；賴佩霞說，她的任務就是落實郭台銘「整合在野」心願，透露出這個副手的「階段性任務」，顯然賴佩霞此刻扮演誘餌角色，目的要釣出柯、侯兩尾深海大魚，問題是柯、侯目前磅數、等級都高於郭，大魚萬一終究不上鉤，連署登記的時間不等人，隨時可退的會是賴佩霞，還是郭台銘？

「郭賴配」臨時組隊，雙重國籍的技術問題則成為第二個伏筆。郭辦15日證實，直到14日才知道賴佩霞有美國籍，已請律師申請放棄。曾為參選而放棄美國籍的民進黨立委參選人吳崢說，放棄美國籍的程序繁複，至少超過一個月，若有海外逃稅之虞也可能被拒絕，但距離11月24日正副總統候選人登記日不到70天。萬一賴佩霞無法在期限內放棄美國籍，除非有「第二號副手」，郭台銘是否會被迫放棄大選？

郭台銘坦言透過「人選之人」影集才認識賴佩霞，兩人相識並不深，重大議題的磨合恐成第三個伏筆。郭台銘是挺核大將，賴佩霞曾錄製反核歌曲；賴佩霞為一例一休修法感觸良多，但鴻海過去勞資糾紛屢成焦點；郭台銘支持九二共識、兩岸和平宣言，少子化解方是「生一個孩子、多養一隻寵物」等，賴佩霞是否照單全收？參選是一回事，能不能共同實踐競選政見將是更大的挑戰。