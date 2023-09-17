大屋頂下／洗獨與去獨 賴清德悄悄加的括號

賴清德 正掙扎著從「務實台獨工作者／台獨金孫」的五花大綁中演出脫逃秀。但主軸卻似想從「抗中保台獨」移向「和平保台獨」。

因此，顯得自相矛盾、治絲益棼，進退維谷。

他說：「我們不想與中國成為敵人，我們可以成為朋友。」他甚至說，希望與中國成為兄弟之邦。

但是，台灣與中國成為「敵人」，最關鍵因素就是台獨。賴清德說：「台灣並無反攻大陸之意」，似欲以此說明台灣希望和平、可與中國做朋友，這卻是避重就輕、欲蓋彌彰。因為，台獨不可能成為中國的朋友，這幾是全世界的共同認知，賴清德當然心知肚明。

中共說：「台獨與和平水火不容。」這句話很難聽，但賴清德應當聽到了。

因此，賴清德正在演出「台獨脫逃秀」，洗獨，去獨。七月的《彭博》專訪是一個標誌性的節點。賴清德宣示了他的「台獨三無論」，「台獨無路徑／台獨無計畫／台獨無框架」。若僅從這幾句彷彿斬釘截鐵的話來看，其「洗獨／去獨」的姿態儼然超越了陳水扁的「四不一沒有」。

更微妙的徵兆是：賴辦正式發布的《彭博》專訪中文版，使用了「中華民國 （台灣）」的書寫形式，亦即在（台灣）加了一個括號，而不是如口語光不溜丟逕稱「中華民國台灣」。

蔡英文 使用的「中華民國台灣」，退一步是「殼獨」，進一步是「華獨」，是一個「務實台獨」的「牆頭草概念」。

如今，賴清德刻意呈現了「中華民國（台灣）」的書寫形式。「中華民國」是國號，是憲法標誌，（台灣）則是現實上的通稱。其間應當蘊有由「務實台獨」細步移向「務實中華民國」的寓意。

賴清德悄悄加的這個（括號），暴露了他在嘗試「洗獨／去獨」，但他的整個身軀仍深深陷在「和平保台獨」的泥淖中。

既要搞台獨，又要與中國交朋友，豈能兩全其美？

邱義仁說「除非瘋子才搞台獨」，賴清德應當不是瘋子，他當然要設法演出「台獨脫逃秀」。不逃，試問他如何以「務實台獨工作者」出任中華民國總統？

何況，賴清德與李登輝、陳水扁、蔡英文不同，三人也操作「務實台獨」，卻從未宣示自己是「台獨」；李登輝甚至屢稱「我從來未主張過台獨」，並反對被稱為「兩國論」。但賴清德卻自己宣示「我是務實台獨工作者，在任何職務不變」，他自己就是「台獨」，因此就有了「自己必須否定自己」的獨特難題。

提著自己的頭髮，難道就能使腳掌離地？

賴清德的「洗獨」與「去獨」是應然及必要之事。別說不能搞法理台獨，也不能搞所有加了（括號）的台獨，亦即「（務實）台獨／（借殼）台獨／（內殺型）台獨／（夢遊式）台獨」。

中共中台辦最近批判賴清德，竟然用了「賴恬不知恥」五字，又稱其為「麻煩製造者」（陳水扁二世），至於ＥＣＦＡ關稅壁壘調查的步步進逼，及中美洲會議「排台納中」事件等等，在在顯示，賴如果出任總統，中共絕無可能視這位「務實的台獨工作者」為「和平的朋友」。

賴清德對此顯有警覺，因此才有宣示「台獨三無論」及加（括號）等動作，但是，光是「駛目尾」是沒有用的，他必須理智而勇敢地巨幅轉身，才可能有洗獨去獨的效用：

一、賴清德要先洗自己。設法清楚地說服內外：「務實的台獨工作者」出自「年輕氣盛」（借郭台銘語），如今「時空環境不同」（借蔡英文語），一切皆成過去。

二、洗獨去獨應當在選季就大體完成，不能在選季仍一味操弄「務實台獨」，至當選後再來設法補救，那將噬臍莫及。如今賴清德的選情高度看好，應當有在選季轉彎的可操作性。

三、洗獨去獨，不能只是「駛目尾」，而應結構化、系統化、憲法化，主要的方向有二：

①必須憲法化，至少先站回「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸關係」。

②必須回歸「九二共識」。沒有「九二共識」，就沒有「芝麻開門」。賴清德若堅決「反對一中各表」，就是堅決主張台獨，自然就應堅決「反對九二共識」；但他若反水主張「台獨三無論」，亦即想要「洗獨去獨」，就應回到「憲法一中」，即斷無反對「九二共識／一中各表」的道理。

也就是說，要洗獨去獨，賴清德的第一步就是要回到維持「一中各表」的九二共識。退一步說，他即使否定「九二共識」四字，仍應持守「憲法一中／一中各表」，這才不是台獨，才是憲法化。

賴清德也許可用「反對九二共識」贏得選舉，但他絕無可能在當選後以「繼續反對九二共識」與中國成為朋友並保有兩岸和平。他在選季若不回到九二共識，選後就更回不去了。

賴清德呈現「中華民國（台灣）」的書寫形式是正確的，但這種看似微小瑣碎的主張，卻必須建立在憲法層次的認知及操作上。

例如：奧會模式，英文是Chinese Taipei，舉世的譯意皆是指「中國的台北」，但當年台灣力主中譯為「中華台北」，意即「中華的台北」；如今中共雖在會場廣播用「中國台北」，但在賽事官方皆必須用「中華台北」。「中國台北vs.中華台北」，一字之差，兩岸爭的其實就是這一個字。

如今，賴清德用書寫「中華民國（台灣）」（洗獨，去獨），與口語「中華民國台灣」（牆頭草概念）作出區隔，也顯然知道有括號無括號的不同政治意涵。

其實，「中華台北」就是在「憲法一中／一中各表」的思維下創造的概念與操作（雖然當年尚無此說）。同理，「九二共識」更是完全出自「憲法一中／一中各表」的概念與操作。

因此，賴清德既接受「中華台北」的架構，張忠謀代表蔡英文為APEC領袖代表，亦公開發言以「中華台北」自稱；則賴清德有什麼理由反對出自同一憲法體系及操作模式的「九二共識／一中各表」？

這是不是搞雙標，無理取鬧，自欺欺人。

總之，賴清德若要洗獨去獨，必須先有兩項前置操作。第一，回到「依據中華民國憲法處理兩岸關係」；第二，必須爭取「九二共識／一中各表」的詮釋權，為選後兩岸關係預留出路。他的「台獨三無論」及「中華民國（台灣）」，如果沒有上述憲法層次的前置操作，即絕不可能有「兩岸和平做朋友」的效果。

此即前文所說的，時空發展到今日地步，賴清德的洗獨與去獨必須結構化、系統化、憲法化，不能只是「駛目尾」。

否則，就如「羅剎海市」的一句歌詞：不管你咋樣洗呀，那也是台獨這東西。