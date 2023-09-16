進口蛋流向農業部不給 盧秀燕：我們串連地方自己查

不滿農業部專案進口蛋屢爆爭議，曾在台北地檢署升民進黨黨旗的男子田山盛國，15日前往農業部朝機關銜牌丟雞蛋、潑灑黑墨汁，警察用礦泉水清洗。（記者林澔一／攝影）

進口雞蛋 到底流向何方？台中市要求提供進口蛋流向，農業部 卻表示「不方便給」，台中市長盧秀燕前天兩度嗆農業部務必提供地方資料後，昨天表示，既然向中央要不到完整的進口蛋資料，那就串連地方政府動起來，「我們自己來查」。行政院副院長鄭文燦昨天則強調是「誤會」，中央畜產會是請台中市府以書面公文調閱，相關資料都可以查核。不過，時代力量立委邱顯智隨即在臉書貼出本周一時力黨團向農業部索資的公文，期限是本周三，迄今卻無下文。

農業部從3月專案進口雞蛋後，從未公布這些帶殼雞蛋及液蛋的流向，近日爆發「誤標」效期，引發食安危機；外界擔心這些去向不明的進口蛋恐已流入校園、早餐店甚至是糕餅店，卻傳出從中央民代到地方政府向中央索資，都遭到拒絕，讓地方決定展開自救。

盧秀燕昨天受訪時指出，台中市府衛生局除了再次發函要求農業部提供所有進口蛋流向，也啟動專案稽查，透過衛福部拿到部分零星資料，發現有台中市的進口商蛋倉儲在台北市，也有桃園進口商蛋倉儲在台中、彰化，正串連台北市、桃園市食安人員展開稽查。

盧秀燕說，從拿到的部分資料顯示，農業部其實准許十個國家進口蛋品到台灣，不只巴西 蛋，連土耳其、荷蘭都有，已有七個國家的蛋進入台灣。巴西蛋和土耳其蛋在邊境檢查時，曾查出有動物用藥被攔檢下來，為了確保這七個國家的進口蛋是否安全，她已指示農業局再向農業部了解這七個國家的蛋分配到各縣市及賣場的情形。盧秀燕說，這兩天聽到市民講，他們吃到有蛋的東西都很擔心，因此必須加強稽查，「拜託中央給資料」。

對於農業部官員口頭說「不方便給」資料，鄭文燦表示，農業部針對14家洗選場及加工業者通路都有明確掌握，可以查核，這部分沒有問題。

農業部政次陳駿季昨天則說，部裡面有接到自稱台中市政府衛生單位的相關承辦人員，希望提供雞蛋的相關資訊，由於同仁不能確認是否為台中市政府員工，對方也未提供相關姓名，就簡單回覆，希望依照程序來函索取；農業部已正式收到台中市政府的公文，會盡快檢視台中市政府索取的資料內容，提供相關資訊。

邱顯智批，巴西蛋的流向是國家機密嗎？為什麼不分黨派的立委、地方政府統統要不到？請問是陳吉仲不想給？還是高層不讓陳吉仲給？這是攸關人民食安的重要問題，到底要拖延、遮掩到什麼時候？