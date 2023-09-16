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民調：不必郭台銘 柯侯配、侯柯配都能打敗賴

台灣新聞組/台北16日電
「Newtalk」15日的最新民調指出，即便郭台銘獨立參選，民眾黨總統參選人柯文哲（右）與國民黨侯友宜（左）搭檔，不論是「柯侯配」或「侯柯配」都能贏過民進黨候選人賴清德。(本報資料照片)
「Newtalk」15日的最新民調指出，即便郭台銘獨立參選，民眾黨總統參選人柯文哲（右）與國民黨侯友宜（左）搭檔，不論是「柯侯配」或「侯柯配」都能贏過民進黨候選人賴清德。(本報資料照片)

2024年總統大選競爭激烈，外界高度關注是否將會藍白整合，根據「Newtalk新聞網」15日發布的手機簡訊最新民調，即使郭台銘獨立參選，若藍白整合，「柯侯配」或「侯柯配」都有實力贏過賴清德，「柯侯配」支持度有36.25%，且較獲年輕人和白色，及中間選民的支持，「侯柯配」的支持度則為34.09%。顯示，郭台銘14日宣布副手賴佩霞，並未加分。

民調顯示，「四腳督」支持度，分別為賴清德32.04 %、柯文哲24.39 %、侯友宜21.09 %、郭台銘12.33 %。與8月30日民調相較，郭台銘支持度重挫7.69%，支持者流向柯文哲、侯友宜。在四人角逐下，柯文哲、侯友宜、郭台銘3個人支持度加起來是57.81%，大幅勝過賴清德的32.04%。

由於郭台銘宣稱參選為促進藍白整合，該份民調分別針對「如果藍白合，組成侯柯配，您會投給誰？」及「如果藍白合，組成柯侯配，您會投給誰？」兩個組合調查，並將郭台銘視為單獨參選下的「三腳督」。調查顯示，如果是「柯侯配」的「三腳督」，支持度達36.25 %、賴清德31.46 %、郭台銘12.17 %、尚未決定20.12 %。「柯侯配」勝過賴清德4.79個百分點。

「侯柯配」支持度則為34.09 %、賴清德32.3 %、郭台銘13.96 %、尚未決定19.66 % 「侯柯配」勝過賴清德1.79個百分點。

值得注意的是，「柯侯配」比起「侯柯配」的支持度高過2.16個百分點。同時，郭台銘在「侯柯配」下獲得的支持度也比「柯侯配」下多出1.79個百分點。顯示由侯友宜當正、柯文哲當副，會有1.79個百分點選民寧可投給郭台銘。

若從年齡層來看，在20-24歲族群的支持度，「柯侯配」53.33 %、「侯柯配」40 % ；25-29歲族群，「柯侯配」43.75 %、「侯柯配」31.25 %；30-35歲族群，「柯侯配」45.45 %、「侯柯配」25.97 %；35-39歲族群，「柯侯配」48.19 % 、「侯柯配」31.33 %；40-44歲族群，「柯侯配」41.35 %、「侯柯配」25.56 %；45-49歲族群，「柯侯配」40 %、「侯柯配」34.62 %。

到了50-54歲族群，「柯侯配」38.51 % 、「侯柯配」39.66 % ；到了55-59歲族群，「柯侯配」32 % 、「侯柯配」43.33 % ；到了60-65歲族群，「柯侯配」34.36 % 、「侯柯配」48.47 % ；65歲以上族群，「柯侯配」 29.84 % 、「侯柯配」37.9 % 。

調查分析，年輕族群相當不能接受侯友宜當正、柯文哲當副。但年長族群則相反，較不能接受「柯侯配」。

此次網路簡訊民調，由Newtalk新聞網站透過手機門號，於9月13-14日隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；共成功回收:1112 份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣正負誤差值正負3% 。

郭台銘 賴清德 民調

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