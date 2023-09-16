黑白集╱高虹安vs.蔣萬安 為何一消一長？

新竹市長高虹安身陷風暴，被迫辭去雙黨職。她遭指控的名車豪宅、男友干政、馭下刻薄等，都未到觸法層級，但絕對有害形象。若不能收拾，甚至將波及民眾黨及民調 下滑中的柯文哲 。

選民對政治人物投下一票，未必代表全面認同，而是當下好感勝過惡感，或對其對手的反感更大。從政者必須隨時警醒，修補「人設」的短處；否則一旦選民心中的惡感水位高於好感，即使只是些微小事，也很難再挽回。

高虹安成功空降新竹，是靠著科技新貴的光環，和市民對民進黨 的不滿。但她入主市府後的作為，卻繼續呼應著競選期間政敵指控她的負面印象。當初不相信或不介意的選民，如今會怎麼想，委實難說。

台北市長蔣萬安先前的人設，是英俊有禮、正直清新，能力魄力卻非出類拔萃。綠營厭惡其蔣家背景，藍營支持者嫌他閃躲敏感問題。前任留下的雙城論壇，不少人等著看他失分，未料蔣萬安在上海不亢不卑，展現歷史與民族情懷，又不落藍營大老窠臼。近日大直樓塌事件，他對建商展現強硬態度，兩次表現都超越外界既定印象，選民心中分量自然加碼。

「雙安」都是年輕市長，未來政壇發展如何仍難斷言，但近日明顯一消一長。關鍵正是能否預見自己的「罩門」：是讓負面雪球愈滾愈大，或者能化危機為轉機。(轉載自聯合報)