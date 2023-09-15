賴清德批服貿 馬辦：敢建議蔡英文廢ECFA？

全國美業賴清德後援會14日舉行成立大會，民進黨總統參選人賴清德（中）出席，他笑容滿面的走入會場。(記者邱德祥／攝影)

民進黨總統參選人賴清德 昨天成立由美容美髮業組成的「全國美業後援會」，他表示，前總統馬英九 時代差點通過服貿協議，中國服務業只要有600萬台幣就可以到台灣投資，他們是全家都來，跟台灣競爭且削價競爭，「咱要怎麼跟中國拚，所以2024年1月13日選舉一定要投票顧好咱的產業」。

賴清德表示，現在在野黨有人提出要跟對岸重新談判兩岸服貿協議。大家贊成嗎，當然不行。後來有人也說接受九二共識，接受一個中國，這未來會走向一國兩制，「大家贊成嗎，這當然都不能贊成。這是政治重要議題，但與產業息息相關，不關心、不支持就別人決定，別人替我們決定中國可以來這裡開美髮店、開美容業、開指甲店、美甲店，到那時候你就沒辦法。叫天天不應，叫人人家也不會理你」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑則回應，廢話不用說太多，如果對服貿協議這麼有疑慮，蔡政府為何不廢除服貿協議的根源ECFA？如果賴主席不敢建議蔡總統廢除ECFA，那可見賴清德所說任何一個字都不成立，根本不值一駁，也全部都是謊言。

除了藍綠針對兩岸議題隔空交火，彭博社昨也公布日前專訪民眾黨總統參選人柯文哲 相關內容，柯文哲表示，維持現狀是現階段唯一選擇，目前談統獨議題沒有意義，所以他很反對為了一個現階段不可能實現的東西，讓國家其他重要的事情都不做，每天都在做無意義的爭吵。

柯文哲說，要處理好兩岸關係，關鍵字就是嚇阻跟溝通。針對九二共識兩岸認知不同，柯指出九二共識在台灣似乎沒有市場，甚至已被汙名化，是不是該思考換個名字，並保持與北京對話的可能性，而不是完全拒絕。