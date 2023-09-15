我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

賴清德批服貿 馬辦：敢建議蔡英文廢ECFA？

台灣新聞組／台北15日電
全國美業賴清德後援會14日舉行成立大會，民進黨總統參選人賴清德（中）出席，他笑容滿面的走入會場。(記者邱德祥／攝影)
全國美業賴清德後援會14日舉行成立大會，民進黨總統參選人賴清德（中）出席，他笑容滿面的走入會場。(記者邱德祥／攝影)

民進黨總統參選人賴清德昨天成立由美容美髮業組成的「全國美業後援會」，他表示，前總統馬英九時代差點通過服貿協議，中國服務業只要有600萬台幣就可以到台灣投資，他們是全家都來，跟台灣競爭且削價競爭，「咱要怎麼跟中國拚，所以2024年1月13日選舉一定要投票顧好咱的產業」。

賴清德表示，現在在野黨有人提出要跟對岸重新談判兩岸服貿協議。大家贊成嗎，當然不行。後來有人也說接受九二共識，接受一個中國，這未來會走向一國兩制，「大家贊成嗎，這當然都不能贊成。這是政治重要議題，但與產業息息相關，不關心、不支持就別人決定，別人替我們決定中國可以來這裡開美髮店、開美容業、開指甲店、美甲店，到那時候你就沒辦法。叫天天不應，叫人人家也不會理你」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑則回應，廢話不用說太多，如果對服貿協議這麼有疑慮，蔡政府為何不廢除服貿協議的根源ECFA？如果賴主席不敢建議蔡總統廢除ECFA，那可見賴清德所說任何一個字都不成立，根本不值一駁，也全部都是謊言。

除了藍綠針對兩岸議題隔空交火，彭博社昨也公布日前專訪民眾黨總統參選人柯文哲相關內容，柯文哲表示，維持現狀是現階段唯一選擇，目前談統獨議題沒有意義，所以他很反對為了一個現階段不可能實現的東西，讓國家其他重要的事情都不做，每天都在做無意義的爭吵。

柯文哲說，要處理好兩岸關係，關鍵字就是嚇阻跟溝通。針對九二共識兩岸認知不同，柯指出九二共識在台灣似乎沒有市場，甚至已被汙名化，是不是該思考換個名字，並保持與北京對話的可能性，而不是完全拒絕。

賴清德 柯文哲 馬英九

上一則

馬斯克：台灣是中國的一部分 如夏威夷與美國

下一則

郭營：「隨時可退」是郭台銘選擇副手考量

延伸閱讀

郭台銘副手揭曉 美媒臆測蕭美琴將搭賴清德「大加分」

郭台銘副手揭曉 美媒臆測蕭美琴將搭賴清德「大加分」
中時民調：侯柯配贏賴蕭配8.8百分點

中時民調：侯柯配贏賴蕭配8.8百分點
民調分析：非綠整合 藍白都應爭取郭台銘

民調分析：非綠整合 藍白都應爭取郭台銘
不甩反彈 賴清德續國政願景推雙語教育

不甩反彈 賴清德續國政願景推雙語教育

熱門新聞

魏喬安跪在舞台上當眾脫掉內衣。圖／摘自IG

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

2023-09-10 16:18
鴻海創辦人郭台銘（左）日前宣布投入2024總統大選，14日在台北舉行記者會，公布副手人選為藝人賴佩霞（右）。(中央社)

郭台銘副手揭曉 將搭檔「人選之人」女星賴佩霞

2023-09-13 20:44
賴佩霞宣布成為郭台銘副手。（取材自臉書）

生父、繼父都是美國人 賴佩霞認雙重國籍：會盡快放棄

2023-09-14 03:10
來自屏東的天然醬油生產商「豆油伯」11日晚間獲頒有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞「好味賞」最高級別獎項「金叉獎」，行銷總監李明芳（左）手持獎座激動高喊：「我們來自台灣！」（中央社）

台灣醬油獲英國美食獎殊榮 評審：美味到可直接喝

2023-09-12 09:57
示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

獸父把女兒當砲友8年還說「把我當男友」少女逃家才讓悲劇曝光

2023-09-14 00:31
國民黨總統參選人侯友宜民調回升，國民黨立委參選人也陸續歸隊相挺。（記者潘俊宏／攝影）

親綠民調：侯拉大與柯差距 郭台銘跌破1成

2023-09-09 02:30

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點