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郭營：「隨時可退」是郭台銘選擇副手考量

台灣新聞組／台北15日電
鴻海創辦人郭台銘(左)投入2024總統大選，公布副手搭檔人選為藝人賴佩霞(右)，將擇期赴中選會登記並展開連署。(記者許正宏／攝影)
鴻海創辦人郭台銘(左)投入2024總統大選，公布副手搭檔人選為藝人賴佩霞(右)，將擇期赴中選會登記並展開連署。(記者許正宏／攝影)

鴻海創辦人郭台銘要角逐2024總統大選，昨天公布副手為演出「人選之人─造浪者」劇集的藝人賴佩霞，將共同向中選會申請連署參選正副總統。外界質疑賴疑似有美國籍，郭競辦發言人黃士修表示，他認為賴會放棄美國籍，但應由賴自己說明比較慎重；賴佩霞昨透過經紀人證實擁有台美雙重國籍，會盡快安排放棄，已聯絡律師協助相關事宜。

賴佩霞昨天亮相，跌破外界眼鏡，郭台銘表示，是亦師亦友的朋友告訴他要看「人選之人─造浪者」，他才認識賴佩霞。三層機緣再加上一部影集，促成了「郭賴配」。

郭台銘公布副手之前，黃士修曾表示，「隨時可退」是郭選擇副手的考量。

賴佩霞昨天表示，她的任務就是落實郭台銘「整合在野」的心願，她請郭先跟以前那些競爭對手喝喝咖啡，請那些海外事業企業家回台灣，一起擬定對的政策吸引台商回台投資。

如果最後都喝不成咖啡，是否參選到底？賴佩霞回答：「走到底呀！只要夫人（曾馨瑩）說YES、郭董說YES，我就幫忙實踐他們的心願。」

郭台銘競選辦公室發言人黃士修表示，中選會18日公告後，郭台銘將正式啟動連署，首波大型連署站地點以六都為主，之後再擴及鄰近縣市。

中選會表示，依「選罷法」規定，具有外國國籍者，不得申請登記為總統、副總統候選人。據了解，中選會在公民連署時並不會審查參選人國籍等資格，但若通過連署門檻申請登記時，則會依法調查，屆時若有外國籍，則不得登記。

根據中選會公告2024總統大選時程，11月24日是正副總統候選人登記截止日，賴佩霞必須在11月24日之前取得放棄美國國籍證明書，才可登記參選。但前立委郭正亮指出參加選舉必須4個月以上時間是本國人，AIT官網也顯示手續需耗時三到六個月，且無法加快處理速度。外界認賴佩霞可能來不及完成程序。

賴佩霞因雙重國籍惹爭議，並非總統大選首例，2012總統大選，搭配親民黨主席宋楚瑜參選的副總統參選人林瑞雄，也因擁有雙重國籍引爭議。宋楚瑜當時準備獨立連署參選總統，並在2011年9月20日宣布副手林瑞雄，林當場宣布放棄美國國籍，同年11月24日登記參選前，取得放棄美國籍證明。

賴佩霞美國籍問題 製表／陳熙文
賴佩霞美國籍問題 製表／陳熙文

賴佩霞 郭台銘

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