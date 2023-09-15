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最新民調：賴36.6% 侯19.9% 柯17.7% 郭9%

台灣新聞組／台北15日電

2024總統大選戰況激烈，「美麗島電子報」昨公布四腳督最新民調，民進黨參選人賴清德以36.6%穩居第一，國民黨侯友宜19.9%、民眾黨柯文哲17.7%持續糾纏，鴻海創辦人郭台銘則僅跌至9%。

這次民調是「美麗島電子報」總統大選第37波追蹤民調，調查時間為9月8日及11、12日，民調結果顯示，四腳督態勢下，賴清德支持度高達36.6%，領先超過16個百分點，第二、三名的侯友宜19.9%、柯文哲17.7%，雙方差距僅約兩個百分點。郭台銘則僅有9%，再次跌到10%以下。另有4.9%不投票或投廢票，11.8%未明確回答

三腳督情況下，賴清德獲38%仍是第一名；侯友宜則以20.6%，位居第二，柯文哲18.9%，位居第三名。另有7.5%不投票或投廢票，15.0%未明確回答。

本次民調的調查時間為2023年9月8日及11、12日。2023年期間以連續3日為一波調查，單日完訪400人，每波至少完訪 1200人。本次調查成功完訪1200人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

民調 賴清德 侯友宜

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