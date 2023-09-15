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第三方檢舉平台委任方突喊終止 民眾黨批綠色恐怖

記者林縉明／台北15日電
民眾黨為完善黨內防腐除弊制度，黨主席柯文哲（中）13日出席簽約「勤業眾信」 成立外部第三方檢舉平台。不過，勤業眾信14日發出聲明稿表示，為避免檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，已終止該項服務委任。(本報資料照片)
民眾黨為完善黨內防腐除弊制度，黨主席柯文哲（中）13日出席簽約「勤業眾信」 成立外部第三方檢舉平台。不過，勤業眾信14日發出聲明稿表示，為避免檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，已終止該項服務委任。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲前天宣布與勤業眾信合作，成立第三方檢舉平台。不過，勤業眾信昨天發出聲明稿表示，為避免檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，已終止該項服務委任。民眾黨副秘書長許甫表示，勤業眾信受到極大壓力，前天記者會前突然通知不出席，昨天片面宣布終止合作，質疑內外受到極大壓力，批評活在綠色恐怖時代。

勤業眾信聲明稿指出，近日有關本與台灣民眾黨之第三方檢舉平台服務，因部分媒體報導已嚴重誤導社會大眾，身為專業服務機構，向來秉持中立並遵循專業規範執行相關業務，為避免檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，已於9月14日終止該項服務之委任。

許甫指出，今年6月民進黨發生一系列Metoo吃案爭議後，勤業眾信主動聯繫民眾黨，盼可以接受第三方檢舉平台機制；雙方在7月寄出正式合約、合約用印完成，9月匯款完成並收到收據，討論記者會相關事宜，未料，勤業眾信昨天片面宣布終止民眾黨服務委任。

許甫出示與勤業眾信的對話紀錄表示，勤業眾信提及12日新聞曝光後，受到極大的壓力稱因新聞效應太大，事務所希望保持立場中立的角度，保持低調，所以建議民眾黨在新聞稿中，使用國際聯盟所的顧問專家即可。直到前天記者會舉行前，對方才通知不出席，非常遺憾跨國集團公司也會承受如此大的壓力。

許甫點名民進黨發言人張志豪、民眾黨前中央委員張益贍、時代力量黨主席王婉諭等人，批評這些政客、側翼、名嘴不思進取，拒絕民眾黨引進新機制，批評活在綠色恐怖時代」，也遺憾民主國家的台灣，企業仍難逃政治力宰割，讓第三方平台制度化遭到扼殺。

許甫質疑，一家全球集團公司被媒體廣為報導會不高興？「誰手上握著胡蘿蔔跟棒子，我們活在綠色恐怖的時代。」許甫說，民眾黨也可以體諒勤業眾信遭到內外夾殺的壓力，雙方合約細節無法公布，但勤業該負的後續賠償和責任，就合約上載明處理，民眾黨未來持續匯往第三方平台努力。

民進黨 柯文哲

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