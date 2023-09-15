黃士修認了郭辦昨天才知賴佩霞有美國籍 已申請放棄

鴻海創辦人郭台銘（左）找藝人賴佩霞（右）搭擋投入總統大選。(本報資料照片)

鴻海 創辦人郭台銘 昨天宣布參選總統的副手為藝人賴佩霞 ，但賴佩霞具有美國籍引起討論。郭台銘競辦發言人黃士修今受訪表示，郭辦昨才知賴有美籍，才跟賴確認，因這次副手保密到家，絕大多數幕僚都是當天才知道人選是賴佩霞，不過賴佩霞自己事前知道美籍問題，現已找律師申請放棄美籍。

依法規定，有外國籍者不得登記為我國總統、副總統參選人，若「郭賴配」通過連署要登記選總統，賴佩霞必須在11月24日登記日前放棄美籍身份。

記者詢問郭辦是否昨（14日）當天才知道賴佩霞有美國籍問題、才跟賴佩霞確認？黃士修回應「是」，並說絕大多數幕僚當天才知道人選是賴佩霞，賴連對家人都保密，在宣布前不方便有任何動作，以免消息曝光。

黃士修並指出，賴佩霞有表示，她事前知道美國籍問題，而賴佩霞也在記者會後立刻找律師向美國在台協會（AIT）聯絡，準備相關法律文件，申請放棄美國國籍，一定會按照程序辦理。

至於時程是否來得及，黃士修強調，郭辦也全力提供法務協助，放棄美籍程序確實需要時間，但從前例來看，並不是做不到，而且放棄美籍生效日與收到完整文件日，其實是兩回事，最終資格認定仍然在中選會手上。