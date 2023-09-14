拍認錯影片 台農董座：農業部要我擔下來

台農蛋品董事長涂萬財與高雄市衛生局人員通電話，說自己好冤枉、好委屈。(記者吳慧芬／攝影)

巴西 進口蛋保存期超過4個月，負責銷售的台農蛋品董事長涂萬財前天拍片為「誤標效期」認錯；不過，昨天涂萬財接受本報系聯合報獨家專訪時反擊，「認錯是農業部 要我講的，叫我擔下來，快點平息這件事情。」他喊冤說，政府對進口蛋效期無明確規範，「我很委屈了，若亂開罰我無法接受，將找律師提告」。

農業粉專版主踢爆5月底出口的超思巴西蛋，保存期竟到10月5日，質疑超過4個月保存期，涂萬財前天拍影片為「誤標效期」認錯，並說「這是我的疏失」，食藥署也認定台農不實標示，要求全面下架，並將依食安法開罰。

此外，農業部曾宣稱巴西進口蛋都有用食用蠟做「噴膜」處理，把雞蛋 「包膜」起來，保存期限才可長達4個月，涂萬財昨天也語出驚人表示，他經手的這批巴西蛋並非全都有塗蠟，有的有塗，有的沒塗，沒塗蠟的表面光滑，有塗蠟的表面有厚厚一層，憑他40多年賣蛋經驗「不難辨別」。

記者昨天走訪台農蛋品位在屏東的洗選場，涂萬財正與高雄市衛生局人員通電話，涂萬財頻向對方抱怨，「你們對進口蛋標示沒有明文規定，我就照以前（國產蛋）模式標示，這批（巴西）蛋是農業部專案進口，我也不知有效期限，你們也沒講，現說要罰我，我很冤枉」。

涂掛電話後，記者詢問若委屈為何拍影片認錯？涂表示，是農業部要他「擔下來」，他叫媳婦幫忙拍，再傳給農業部，結果看到媒體報導他要被罰400萬元(台幣，下同，約12.4萬美元)，有的還說2億元，「我跟衛生局講，罰我4萬元我就很委屈了，要罰更多我就找律師告你們！」

涂萬財昨天砲火四射，除了表示前天認錯影片是農業部要求他「擔下來」，就連他日前出面聲援超思，證實超思有雞蛋業務經驗，也是農業部要他「出面幫忙」，其實自己跟超思沒有什麼關係。

涂萬財這段話一出，外界譁然，農業部也遭批評是在幕後策動，要求涂萬財護航超思。

農業部畜牧司副司長李宜謙說，塗蠟是確保進口雞蛋品質最基本的工作，業者應該負起基本的責任。