我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

拍認錯影片 台農董座：農業部要我擔下來

台灣新聞組╱綜合14日電
台農蛋品董事長涂萬財與高雄市衛生局人員通電話，說自己好冤枉、好委屈。(記者吳慧芬／攝影)
台農蛋品董事長涂萬財與高雄市衛生局人員通電話，說自己好冤枉、好委屈。(記者吳慧芬／攝影)

巴西進口蛋保存期超過4個月，負責銷售的台農蛋品董事長涂萬財前天拍片為「誤標效期」認錯；不過，昨天涂萬財接受本報系聯合報獨家專訪時反擊，「認錯是農業部要我講的，叫我擔下來，快點平息這件事情。」他喊冤說，政府對進口蛋效期無明確規範，「我很委屈了，若亂開罰我無法接受，將找律師提告」。

農業粉專版主踢爆5月底出口的超思巴西蛋，保存期竟到10月5日，質疑超過4個月保存期，涂萬財前天拍影片為「誤標效期」認錯，並說「這是我的疏失」，食藥署也認定台農不實標示，要求全面下架，並將依食安法開罰。

此外，農業部曾宣稱巴西進口蛋都有用食用蠟做「噴膜」處理，把雞蛋「包膜」起來，保存期限才可長達4個月，涂萬財昨天也語出驚人表示，他經手的這批巴西蛋並非全都有塗蠟，有的有塗，有的沒塗，沒塗蠟的表面光滑，有塗蠟的表面有厚厚一層，憑他40多年賣蛋經驗「不難辨別」。

記者昨天走訪台農蛋品位在屏東的洗選場，涂萬財正與高雄市衛生局人員通電話，涂萬財頻向對方抱怨，「你們對進口蛋標示沒有明文規定，我就照以前（國產蛋）模式標示，這批（巴西）蛋是農業部專案進口，我也不知有效期限，你們也沒講，現說要罰我，我很冤枉」。

涂掛電話後，記者詢問若委屈為何拍影片認錯？涂表示，是農業部要他「擔下來」，他叫媳婦幫忙拍，再傳給農業部，結果看到媒體報導他要被罰400萬元(台幣，下同，約12.4萬美元)，有的還說2億元，「我跟衛生局講，罰我4萬元我就很委屈了，要罰更多我就找律師告你們！」

涂萬財昨天砲火四射，除了表示前天認錯影片是農業部要求他「擔下來」，就連他日前出面聲援超思，證實超思有雞蛋業務經驗，也是農業部要他「出面幫忙」，其實自己跟超思沒有什麼關係。

涂萬財這段話一出，外界譁然，農業部也遭批評是在幕後策動，要求涂萬財護航超思。

農業部畜牧司副司長李宜謙說，塗蠟是確保進口雞蛋品質最基本的工作，業者應該負起基本的責任。

至於要求涂拍片認錯一事，農業部原本否認，表示只是「代轉」涂萬財聲明，昨晚發新聞稿坦承，前天有跟該業者了解處理方式，建議盡速對外說明；農業部更強調，這批雞蛋有效期限標示錯誤，不會讓廠商說謊，也不會讓廠商背黑鍋，一切依法處理。

巴西進口蛋效期標示錯誤事件爭議擴大，牽扯農業部進口蛋流程是否人謀不臧，也恐讓民眾...
巴西進口蛋效期標示錯誤事件爭議擴大，牽扯農業部進口蛋流程是否人謀不臧，也恐讓民眾吃到有問題的蛋。圖為台灣人工挑選瑕疵蛋的過程，非新聞事件當事者。(記者杜建重／攝影)

農業部 巴西 雞蛋

上一則

侯友宜訪美8天 華府密集拜會、4智庫演說

下一則

貿易壁壘調查 國台辦：支持研究中止ECFA

延伸閱讀

進口巴西蛋誤標效期 台農認了：全面下架

進口巴西蛋誤標效期 台農認了：全面下架
新聞評論／5月進口蛋標9月製 農業部難圓謊

新聞評論／5月進口蛋標9月製 農業部難圓謊
進口蛋黑幕重重 藍批賴清德醫師還神隱？

進口蛋黑幕重重 藍批賴清德醫師還神隱？
食物中有石子、橡膠墊圈…去年全美召回48萬磅食品

食物中有石子、橡膠墊圈…去年全美召回48萬磅食品

熱門新聞

魏喬安跪在舞台上當眾脫掉內衣。圖／摘自IG

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

2023-09-10 16:18
鴻海創辦人郭台銘（左）日前宣布投入2024總統大選，14日在台北舉行記者會，公布副手人選為藝人賴佩霞（右）。(中央社)

郭台銘副手揭曉 將搭檔「人選之人」女星賴佩霞

2023-09-13 20:44
賴佩霞宣布成為郭台銘副手。（取材自臉書）

生父、繼父都是美國人 賴佩霞認雙重國籍：會盡快放棄

2023-09-14 03:10
來自屏東的天然醬油生產商「豆油伯」11日晚間獲頒有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞「好味賞」最高級別獎項「金叉獎」，行銷總監李明芳（左）手持獎座激動高喊：「我們來自台灣！」（中央社）

台灣醬油獲英國美食獎殊榮 評審：美味到可直接喝

2023-09-12 09:57
示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

獸父把女兒當砲友8年還說「把我當男友」少女逃家才讓悲劇曝光

2023-09-14 00:31
國民黨總統參選人侯友宜民調回升，國民黨立委參選人也陸續歸隊相挺。（記者潘俊宏／攝影）

親綠民調：侯拉大與柯差距 郭台銘跌破1成

2023-09-09 02:30

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點