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郭台銘副手出爐 將與藝人賴佩霞搭檔

記者鄭媁／台北14日電
鴻海創辦人郭台銘（左）日前宣布投入2024總統大選，14日在台北舉行記者會，公布副手人選為藝人賴佩霞（右）。(中央社)
鴻海創辦人郭台銘（左）日前宣布投入2024總統大選，14日在台北舉行記者會，公布副手人選為藝人賴佩霞（右）。(中央社)

鴻海創辦人郭台銘今上午在張榮發基金會舉行記者會，宣布副手人選為藝人、作家賴佩霞。郭台銘說，賴佩霞是他選擇競選搭檔時的唯一人選，將依賴賴佩霞的女性視角，為台灣打造更公平對等的兩性文化，他將借重賴佩霞對身心靈研究專業能力，為台灣打造充滿愛、慈悲的平和社會。

先前一度傳出的副手人選、台大財金系教授陳嫦芬，今天也出席記者會現場，為郭台銘獻上祝福。郭台銘妻子曾馨瑩也到場支持打氣。

郭台銘說，賴佩霞更有豐富學經歷，對政治領域毫不陌生，她是暨南大學法學博士，這幾年來在美國哈佛大學甘迺迪學院研究政治，老師更是美國前總統歐巴馬團隊的核心幕僚，同學都是世界各國重要幕僚。

郭台銘說，他說過競選搭檔一定會能力比他強，愛心比他強，對全民共識的凝聚力比他強，賴佩霞便是這一位萬中選一的最佳人選，是他選擇競選搭檔時的唯一人選。藉由她的溝通技巧凝聚台灣社會集體共識，讓台灣不再充滿內耗與衝突，而是走向團結，因此更加茁壯。

賴佩霞致詞表示，只要她認定是對的、也幫得上忙，就會全力以赴，絕不放手；她的任務就是落實郭台銘「整合在野」的心願，也希望除了霸氣總裁，大家還能認識到他有情有義、堅忍不拔、排除萬難的一面。

賴佩霞表示，相信朋友看她站在這裡，眼睛瞪得比嘴巴大，心想「民調這麼低，淌什麼渾水？」接下來朋友會問「為什麼？」她有一群當初跟郭董一起創業的老朋友，私下談起都說他是「有情有義、惜情的人。」只要跟他一起打拚過的員工，無論學歷高低，都會得到最好的照顧跟優渥的待遇。還說，大家看到的只是郭董霸氣的一面，事實上為了公司的生存，他的身段比誰都軟。

賴佩霞也說，她在這裡懇請郭董，「您已經不是鴻海董事長，請您先跟以前的競爭對手喝咖啡吧！」請那些在海外事業有成的企業家，一起回來擬定對的政策，吸引台商回來投資，根留台灣。同時讓那些目前在海外打拚的台商，相信政府會成為他們堅定的後盾。還有，請郭台銘去爭取一些好的國際項目來台灣投資，用50年經商的成功經驗，幫助年輕人立足台灣，放眼天下，「看來，您有好多奶茶要喝。」

郭台銘 投資 鴻海

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