中時民調：侯柯配贏賴蕭配8.8百分點

國民黨總統參選人侯友宜。(本報資料照片)

2024年總統大選呈四腳督局面，民主文教基金會調查總統參選人支持度，民進黨總統參選人賴清德33.7%、民眾黨柯文哲 20.1％、國民黨侯友宜 16.0%、鴻海創辦人郭台銘10.6%；另據中時新聞網最新民調 ，侯友宜與柯文哲若能組成「侯柯配」，將可獲得38.4％支持，勝過民進黨「賴蕭配」的29.6％，雙方差距8.8個百分點。

民主文教基金會13日公布最新民調，賴清德正負意見兩極，希望賴清德當選的有33.7%，是四位參選人之冠，但最不希望當選的參選人也是由賴奪冠，有29.1%的受訪者不希望賴當選；不希望柯文哲當選的有18.5%，不希望侯友宜當選的有14.3%，不希望郭台銘當選的18.0％。

民主文教基金會民調指出，有32.6%的受訪者認為郭台銘是在野整合的最大障礙，18.6%覺得在野整合最大障礙是柯文哲，認為侯友宜是在野整合最大障礙的有14.7%，未表態的有34.1%。

而根據中時新聞網12日完成大選民調顯示，若侯友宜和柯文哲強強聯手，支持度接近4成，民進黨主席賴清德與駐美代表蕭美琴的組合還不到3成，而且「侯柯配」在青壯世代與高學歷選民中具有壓倒性優勢。

這份民調分就「侯柯配」與「柯侯配」對上賴蕭配，詢問民眾的支持。其中「侯柯配」得到38.4％支持，「賴蕭配」為29.6％，相差8.8個百分點；若是「柯侯配」則獲38.9％，「賴蕭配」則為28.9％，相差10個百分點。侯柯配與柯侯配差距在誤差範圍內，可說一樣強。

根據交叉分析顯示，「侯柯配」在59歲以下的青壯選民，有壓倒性的優勢，支持度皆超過4成，在30至39歲，「侯柯配」大贏「賴蕭配」19個百分點。「賴蕭配」則在60歲以上民眾，獲得較多支持，但差距不大。顯示侯友宜與柯文哲的搭檔，仍能獲得年輕人的支持，翻轉過去綠營在年輕選民的優勢。