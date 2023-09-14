賴佩霞「人選之人」金句：選民沒義務一定要投票給你
鴻海創辦人郭台銘今天宣布副手是資深藝人賴佩霞，她主演台劇「人選之人—造浪者」公正黨主席林月真一角，深植人心，今天加入2024選戰，引發熱議。賴在戲中金句言猶在耳，「選民沒有義務一定要投票給你啊，就算你做的再好也一樣，這就是民主社會。」
人生如戲，戲如人生，劇中的主席林月真，真的要在現實生活中以「賴佩霞」之名加入選戰了。她曾在劇中凱道反貪腐遊行中，站在舞台上激昂吶喊「明天就是改變的日子」，也曾在黨工受到性騷事件時，憤喊「我連一個黨工都保護不了，我還當什麼總統，我這是啥屁主席？」當時怒吼的片段，讓不少網友拍案叫絕，直呼「好解氣！」
戲中她溫儒堅毅的氣質和公正黨形象，讓很多人都覺得有總統蔡英文和民進黨的影子。她曾在選戰低迷時，說出「身為輸的一方，我沒有犯錯的空間」，也在凱道遊行舞台上登高一呼，大喊「反貪腐，救台灣」口號，如今這樣的口號，若放在現實生活中，與郭台銘在集會上大喊，也無違和感，並諷刺的應景。
賴佩霞主演的林月真主席在劇中金句還有「「請等待這個社會追上妳們的那一天，我會為了這個目標前進。」、「有人只選民和黨，有人只選公正黨，還有人只選長得好看的。民主社會，這一切都是可以的，我們就是要接受。」、「謝謝妳願意為同事挺身而出，否則很快就會忘記，到底要為什麼而努力了。」
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