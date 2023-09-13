賴佩霞成郭台銘副手 綠委分析3大特色 讚郭出一張好牌

擬參選第16任總統的鴻海創辦人郭台銘（左），今天公布副手人選，由在影集人選之人中扮演總統候選人的演員賴佩霞（右），出任真實世界中的副總統參選人。（記者許正宏／攝影）

鴻海創辦人郭台銘 宣布與藝人賴佩霞搭檔競選2024總統大選。民進黨 立委許智傑表示，賴佩霞有高知名度、話題性高、形象清新三大特色，「郭董出了一張好牌」，更呼應主流民意的意象。民進黨立委洪申翰說，看完宣布參選記者會，覺得賴佩霞比郭台銘更有魅力，尊重不同參選人提出的副手人選。

針對賴佩霞搭檔郭台銘參選，許智傑分析賴佩霞三大特色，第一，高知名度，跟郭董一樣都相當知名，未來掃街拜票一定吸引民眾目光；第二，話題性高，扮演總統角色到真實世界參選，跟烏克蘭澤倫斯基有類似之處；第三，形象清新，檯面上多數都是政治人物出身，郭董挑選民間人選，更呼應主流民意的意象。

許智傑稱讚郭董出了一張好牌，祝福郭台銘跟賴佩霞繼續努力，大家可以來一場君子之爭。

洪申翰則說，賴佩霞過去在演藝、文化有其成就，不同組總統參選人提出副手人選尊重、祝福，希望接下來四個月總統大選，回到參選人願景及正向競爭。

賴佩霞在戲劇「人選之人-造浪者」中飾演總統候選人林月真，該角色被認為是蔡英文總統的樣板，是否會擔心搶到綠營選票，洪申翰說，看完賴佩霞的記者會，恐怕要擔心的是國民黨的鬥爭吧。