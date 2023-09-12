超思蛋成了大祕寶 有多少攤在陽光下

超思進口巴西蛋11日再爆出保存期限問題。台灣雞蛋從雞舍輸送到分裝場後，經由人工挑選撿出次級蛋，再透過照光的方式，挑出有水痕、粗殼、變形或是破蛋。(記者杜建重／攝影)

超思進口巴西 蛋事件延燒超過一周，從超思僅50萬元（台幣，下同，約1.5萬美元）資本額、巴西早就爆發禽流感 ，再到合約爭議、金流價差，如今再爆保存期限計算，直接牽涉全台2300萬人每天吃蛋的食安爭議。這是一場從產業失調就被層層掩蓋的缺失，蔡政府別以為台北發生大直民宅塌陷案就能轉移焦點。

超思案緣於缺蛋，但台灣並非今年才開始缺蛋，早從2015年禽流感延燒後，國內產蛋狀況就每下愈況。

去年缺蛋時，農委會還認為應兼顧產業面，但經濟部出身的時任行政院副院長沈榮津認為基本經濟學是「缺蛋就要補蛋」，當年農委會要求「凍漲蛋價」提油救火，粗暴干預市場，錯失治本時機。

挖東牆補西牆的結果是，農業部 長陳吉仲從2021年底就說蛋價「過年會穩定」，接著承諾清明穩定、開學穩定，到了今年再度爆發缺蛋，必須專案進口。從超思案爆發之初至今，農業部從遮掩到神隱，上周陳吉仲親上火線卻破綻百出。

接著行政院副院長鄭文燦接受特定媒體專訪，蔡政府打的如意算盤就是「以單方面說明迴避關鍵問題」，過去一周，從立委到媒體詢問的各項問題，農業部都避談、避答，盼能夠淡化事件，甚至可以因此「製造烏龍」讓側翼接手追打。

當蔡英文總統、鄭文燦以「一切攤在陽光下」一句話輕描淡寫時，本報系聯合報日前報導離岸、到岸差價1.3億元，鄭文燦諷「運費、保險不用錢嗎？」卻拿不出每趟費用；當外界發現巴西蛋飄洋過海6周卻和台灣新鮮的蛋一樣是4周保存期時，農業部以「有噴膜」回應，但以台灣生鮮蛋比照飄洋過海來台的進口蛋，保存條件合理嗎？蛋經冷鏈送來台灣，洗選時是常溫，配送條件真能符合食安？更不用說牧場在哪、檢疫條件、包裝標示，有多少攤在陽光下？

超思案宛如蔡政府的大祕寶，本應由畜產會將資料攤在陽光下，但當陳吉仲親上火線時，畜產會董事長林聰賢始終躲在背後，如今火燒向衛福部、消基會，牽涉的不僅是全民食安，背後隱藏的更是當台灣面對產銷失衡時，農業部從補貼到進口的掩蓋性做法。