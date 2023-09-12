我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

欲推彈劾拜登 共和黨極右派：麥卡錫敢擋路 官位恐不保

超思蛋成了大祕寶 有多少攤在陽光下

記者 侯俐安
超思進口巴西蛋11日再爆出保存期限問題。台灣雞蛋從雞舍輸送到分裝場後，經由人工挑選撿出次級蛋，再透過照光的方式，挑出有水痕、粗殼、變形或是破蛋。(記者杜建重／攝影)
超思進口巴西蛋11日再爆出保存期限問題。台灣雞蛋從雞舍輸送到分裝場後，經由人工挑選撿出次級蛋，再透過照光的方式，挑出有水痕、粗殼、變形或是破蛋。(記者杜建重／攝影)

超思進口巴西蛋事件延燒超過一周，從超思僅50萬元（台幣，下同，約1.5萬美元）資本額、巴西早就爆發禽流感，再到合約爭議、金流價差，如今再爆保存期限計算，直接牽涉全台2300萬人每天吃蛋的食安爭議。這是一場從產業失調就被層層掩蓋的缺失，蔡政府別以為台北發生大直民宅塌陷案就能轉移焦點。

超思案緣於缺蛋，但台灣並非今年才開始缺蛋，早從2015年禽流感延燒後，國內產蛋狀況就每下愈況。

去年缺蛋時，農委會還認為應兼顧產業面，但經濟部出身的時任行政院副院長沈榮津認為基本經濟學是「缺蛋就要補蛋」，當年農委會要求「凍漲蛋價」提油救火，粗暴干預市場，錯失治本時機。

挖東牆補西牆的結果是，農業部長陳吉仲從2021年底就說蛋價「過年會穩定」，接著承諾清明穩定、開學穩定，到了今年再度爆發缺蛋，必須專案進口。從超思案爆發之初至今，農業部從遮掩到神隱，上周陳吉仲親上火線卻破綻百出。

接著行政院副院長鄭文燦接受特定媒體專訪，蔡政府打的如意算盤就是「以單方面說明迴避關鍵問題」，過去一周，從立委到媒體詢問的各項問題，農業部都避談、避答，盼能夠淡化事件，甚至可以因此「製造烏龍」讓側翼接手追打。

當蔡英文總統、鄭文燦以「一切攤在陽光下」一句話輕描淡寫時，本報系聯合報日前報導離岸、到岸差價1.3億元，鄭文燦諷「運費、保險不用錢嗎？」卻拿不出每趟費用；當外界發現巴西蛋飄洋過海6周卻和台灣新鮮的蛋一樣是4周保存期時，農業部以「有噴膜」回應，但以台灣生鮮蛋比照飄洋過海來台的進口蛋，保存條件合理嗎？蛋經冷鏈送來台灣，洗選時是常溫，配送條件真能符合食安？更不用說牧場在哪、檢疫條件、包裝標示，有多少攤在陽光下？

超思案宛如蔡政府的大祕寶，本應由畜產會將資料攤在陽光下，但當陳吉仲親上火線時，畜產會董事長林聰賢始終躲在背後，如今火燒向衛福部、消基會，牽涉的不僅是全民食安，背後隱藏的更是當台灣面對產銷失衡時，農業部從補貼到進口的掩蓋性做法。

治標不治本的慣性手法，威脅食安、傷害產業。蔡政府的危機處理，只流露出短視近利。

經人工挑選後的雞蛋，必須經過次氯酸水的消毒和烘乾後，才能分級包裝。(記者杜建重／...
經人工挑選後的雞蛋，必須經過次氯酸水的消毒和烘乾後，才能分級包裝。(記者杜建重／攝影)

農業部 巴西 流感

上一則

遊艇大亨涉性侵遭通緝 見警企圖拔槍拒捕被逮

下一則

情人是白手套？ 傳有人醞釀罷免高虹安

延伸閱讀

觀察站／巴西進口蛋謎團 愈說愈模糊

觀察站／巴西進口蛋謎團 愈說愈模糊
超思蛋出口、到岸有價差 鄭文燦：不用運費和保險嗎？

超思蛋出口、到岸有價差 鄭文燦：不用運費和保險嗎？
國民黨兵分二路 告陳吉仲涉圖利

國民黨兵分二路 告陳吉仲涉圖利
陳吉仲秀進口蛋合約疑點多 挨批「假的嗎」

陳吉仲秀進口蛋合約疑點多 挨批「假的嗎」

熱門新聞

魏喬安跪在舞台上當眾脫掉內衣。圖／摘自IG

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

2023-09-10 16:18
示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
台積電至美國設廠，卻因美國勞工準時下班，導致其遭遇建廠與裝機時程延宕、工會抵制等問題。（路透）

台積電美國廠踢鐵板、投資人想砍股？網笑：沒台奴就沒競爭力

2023-09-07 20:22
國民黨總統參選人侯友宜民調回升，國民黨立委參選人也陸續歸隊相挺。（記者潘俊宏／攝影）

親綠民調：侯拉大與柯差距 郭台銘跌破1成

2023-09-09 02:30
台灣2024年總統大選，目前呈現「四腳督」狀態。左起為民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 侯友宜選情回穩 拉大和柯文哲差距

2023-09-08 12:24

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬