超思蛋保存期逾4個月 陳吉仲：都是合格蛋

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘再爆，農業部防檢署日前稱巴西進口雞蛋最晚5月30日裝船，結果前幾天還有巴西雞蛋在架上，製造日期標示是9月6日、保存期限是10月5日。(取材自農業粉專「Linbay好油」)

超思進口巴西 蛋爭議未歇，農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘再爆，農業部 防檢署日前稱巴西來的雞蛋 最晚5月30日裝船，結果前幾天還有巴西雞蛋在市面販售架上，製造日期是9月6日、保存期限是10月5日，他質疑，「這些進口雞蛋會超過4個月保存期嗎」？

林裕紘說，雞蛋維持冷藏可保存110天，但台灣沒有維持冷藏，且經過洗選根本無法保存，「放1個月，誰買到誰倒楣。」他直言，進口蛋應在國外就洗選完畢，乾乾淨淨來台、裝盒直接使用，為何在台灣再洗選一次？就是因為品質糟，「即使蛋上有屎，可能連檢疫都過不來的雞蛋，就是能進來」。

據了解，巴西進口雞蛋來台，運輸期程約35至40天，保存期限110至120天。依此推算，巴西雞蛋5月30日裝船出港，有效期限應為9月底。製造日期標註9月6日，是蛋品送洗選場洗選、出售的時間。由於進口蛋品長期運輸，離岸前會噴食用蠟，洗選後噴膜是否仍存在也引發爭議。

林裕紘說，進口蛋只經過簡易外殼清潔，從盤蛋重新包裝成盒蛋，根本不符合加工食品重新計算製造日期的方式；如果是滷蛋，有形式或化學變化，可噴印新製造日期，但國外進口蛋只經洗選、重新包裝，本質沒有任何改變。

他解釋，進口蛋因長途海運，冷藏保存2到3℃，到台灣後，一般雞蛋洗選線溫度40℃到45℃，「冰火五重天後再放到常溫去賣，當然馬上就會臭掉、變質」，買到的消費者只能自認倒楣。林裕紘表示，政府部門對進口蛋放水，造成國產蛋不合理競爭，導致消費者動不動就買到臭蛋、爛蛋。他說，源頭就是農業部進太多雞蛋，進到加工業者也吃不消。

農業部長陳吉仲昨天在屏東受訪表示，進口雞蛋需通過防檢署防疫要求，食品安全也有衛福部食藥署把關，能夠販售的都是安全、合格雞蛋，不安全、不合格、違反檢疫或安全規範的雞蛋已退運，銷毀超過6、700萬顆，請民眾安心。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，5月30日裝船的巴西雞蛋保存期限至9月底，抵台後由農業部及衛福部邊境檢驗，通過檢驗再送至台灣洗選場，經大約30℃溫水洗淨。

他說，這幾批巴西進口雞蛋皆逐批檢查，根據衛福部食藥署食品包裝規定，製造日期就是洗選日期，這批巴西蛋被送到洗選場日期為9月6日，包裝盒上的製造日期並無問題，至於保存日期至10月5日需詢問食藥署有無違反規定。

食藥署副署長林金富表示，食藥署嚴格管理「有效期限」，5月底啟運的雞蛋只能販售到9月底，除非後端再進行加工，且經證明可以保存更久，否則需依原廠填報的時效。

農業部表示，蛋品有塗食用蠟，可保存四個月。不過，前農委會主委陳保基質疑，台灣雞蛋產蛋後幾乎都是三天內洗選，「怎麼可以把飄洋過海六周的蛋和台灣新鮮的蛋一樣，都給四周保存期？」

陳保基說，裝船前在巴西存放多久並不曉得，經過海運40天進入台灣後保存、洗選，再和台灣新鮮的蛋一樣存放四周，「這有什麼科學根據？如何證明是好的蛋？」政府既沒告訴消費者正確訊息，也沒檢驗市售進口蛋品質，食安把關在哪？「放任這樣的蛋賣給消費者，根本是罔顧食安」。

彰化二林蛋農陳秋池說，蛋農無法確切掌握雞蛋產下日期，因此都以洗選日作為製造日，一般銷售至傳統市場雞蛋僅簡單擦拭蛋殼、沒洗選，但從產地到上架不會超過3天，雞蛋保存期限為21天，但會建議消費者冷藏5至7天再食用，才不會因太過新鮮而沒口感。他說，就算巴西雞蛋噴膜可保存4個月，但產地包裝、上船就不知道花多久時間，運抵台灣、海關檢驗、送至洗選場與運送到銷售通路，恐怕早超過4個月。

陳李農改研究團隊執行長李武忠也說，食用蠟固然可拉長保存期限，但「有噴就能放四周嗎？船運時間半年也一樣嗎？」他認為相關規範應進一步修正。

李武忠直言，超思問題衍生一連串疑問，政府應拿出詳細報告；最該出來解釋的是畜產會董事長林聰賢，進蛋、驗收、收款都是畜產會，「為何一直是農業部出來解釋？」

此外，除了雞蛋，近來農糧署啟動進口高麗菜，大力推廣「越南高麗菜」百元有找。李武忠說，無論是雞蛋到高麗菜，農業部過去唯一招數是補助，現在多了「缺蛋、缺菜就進口」，彷彿成為「農業進口部」。進口品質差的蛋壓低國內蛋價，衍生連串問題，暴露台灣結構性產業失衡，「進口應是不得已的手段，農業部卻習以為常。」