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情人是白手套？ 傳有人醞釀罷免高虹安

台灣新聞組／新竹12日電
高虹安男友李忠庭（圖）11日強調絕無約談局處首長或市府秘書私下「喬事情」。(本報資料照片)
高虹安男友李忠庭（圖）11日強調絕無約談局處首長或市府秘書私下「喬事情」。(本報資料照片)

新竹市文化局前局長錢康明昨天清晨在臉書連發三文，除指控市長高虹安的「好朋友」（男友李忠庭）介入市政運作，遲早會出事，也揭露高贈送紀念禮物被他退回的過程。錢表示，李忠庭特別關心市府一些事情或在外幫忙談事情，都是不對的。針對錢的指控，市府回應表示，高虹安已要求政風處立案調查，昨也主動聯繫政風處面談。

民進黨新竹市議員質疑李根本是白手套，昨已向新竹地檢署及政風單位告發高虹安收受不當餽贈，涉犯貪汙治罪條例，並呼籲高公開相關租賃資訊。

媒體人黃創夏在網路節目「觀點芹爆戰」指出，新竹市民已受不了，最快12月26日會有人提罷免案，醞釀罷免高虹安。

新竹市議會民進黨團總召陳建名說，高虹安與男友共住的豪宅，其房東林姓女屋主擁有濃厚的建商背景，不僅為知名建設集團子公司負責人，過去更曾任這棟豪宅建設的監察人，合理懷疑李實質為白手套和建商承租豪宅。

時代力量立委邱顯智質疑，民眾黨主席柯文哲不用啟動黨內調查嗎？如果民眾黨面對黨公職涉貪、涉入廉政事件的態度就是「當事人出來回應」、「我也搞不清楚」，這就是推諉卸責。

民眾黨議員李國璋則說，高虹安男友確實偶爾有接送，如果這有問題，就應訂下市長親屬不得踏入市府的規定；離職的市府人員若有明確證據就去提告，不要一直放話。

錢康明上周頻頻透過臉書發文，指「做了一個擋人財路的夢」，昨天清晨5時再次發文提到，8月28日曾被高虹安叫去市長室，要他做到9月10日；當時他提醒高要注意「好朋友」的所作所為，高覺得沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報。

錢康明說，李忠庭不是幕僚長，不是府內人員，常把市長室主任和秘書約出去談事情、在外面「幫忙談事情」等，都是不對的，「請市長的好朋友好好的去找一份工作，讓市長好好的當新竹市唯一的市長吧」！

新竹市府昨回應，高知悉錢康明指控李忠庭情事，已要求政風處瞭解各局處首長及市長室同仁是否曾和李有逾越分際互動。

李忠庭昨天也發聲明，強調他深知無權干涉市府任何業務，亦無任何市政決策權，絕無所謂約談局處首長或市府秘書私下「喬事情」。

市府指出，高虹安絕不認同關說等不當行為，絕無貪汙收賄、收受餽贈，對於外界所指接受豪車服務，高昨主動聯繫政風處說明，張姓司機以私車載送高參加公務，高自今年1月起皆給付車資費用，並出具存摺及匯款紀錄。

高虹安（圖）近來被爆多項爭議。(本報資料照片)
高虹安（圖）近來被爆多項爭議。(本報資料照片)

罷免 臉書 民進黨

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