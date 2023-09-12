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高虹安男友傳干政 核爆級爭議恐延燒柯、郭

記者 王駿杰
高虹安（前左）接二連三爆爭議，恐波及柯文哲（前右）總統選情。(本報資料照片)
高虹安（前左）接二連三爆爭議，恐波及柯文哲（前右）總統選情。(本報資料照片)

新竹市長高虹安參選前被封為「人生勝利組」、「郭台銘愛將」，聰明、高學歷，但近來除了涉嫌詐領助理費案被起訴，又接二連三被爆搭豪車、住豪宅、男友干政等爭議，似乎聰明反被聰明誤。地方形容，高虹安爭議恐燒成核爆等級，不僅讓風城烽火連天，更可能火燒2024，衝擊兩位「老闆」柯文哲、郭台銘。

高虹安去年當選新竹市長，不僅攻下前市長林智堅地盤，也以38歲之齡改寫林智堅曾創下的最年輕百里侯紀錄；民眾黨也取得創黨後第一位縣市長席次，且還在黨主席柯文哲的故鄉，風光十足。

不過，好景不常，高虹安上月因助理費爭議遭北檢依貪汙罪嫌起訴，未來若經法院一審判決有罪，市長將被停職，這也意味著柯文哲將失去「本命區」，可能也會波及柯文哲妹妹柯美蘭的立委參選之路。

除了貪汙疑案，高虹安近期再度成為政論節目上的主角，網路聲量、新聞曝光度常蓋過總統參選人。高虹安雖沒要參選2024，她的爭議卻像尚未引爆的核彈，一旦炸開將是連鎖效應，畢竟，高虹安不只是民眾黨籍，更與郭台銘關係密切。

面對貪汙案，高虹安不斷喊冤，強調遭政治打壓；至於豪車、豪宅爭議，高則稱遭外界過度謠傳誣指、混淆視聽，但綠營仍車輪戰圍剿，企圖「一桃殺三士」：一可破壞柯文哲、民眾黨的清廉形象，凸顯柯式雙標，一遇「愛將」就轉彎，降低中間選民對柯的支持度；二是激起柯粉的不滿與向心力，集中力挺柯文哲選票，壓縮藍白合的空間；三則搞臭獨立參選的郭台銘，讓民眾質疑郭識人不明。三箭只要射中一箭，民進黨就算有斬獲。

不過，民進黨主攻，仍有操作過頭的反作用力，倘若高在明年總統大選前貪汙案一審就被判決有罪，柯文哲可能訴求政治迫害，為高討公道、把「討厭民進黨」扭轉為「票投柯文哲」。也因此，朝野都不敢輕忽高虹安效應。

柯文哲 郭台銘 民進黨

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