總統選戰倒數4個月 中選會今發公告

中選會12日上午發布第16任總統副總統及第11屆立委選舉公告，宣布明年總統及立委大選日為1月13日，時間為上午8點到下午4點；會中並將公布明年開票所設置數及選舉人數。中選會指出，戶籍設在海外的國民，如果想要投票 ，可以在9月12日至12月4日申請登記，行使投票權。

選戰將進入倒數4個月，各總統參選人也逐漸增加競選行程。民進黨 總統參選人賴清德 上周公布「國家希望工程」專家學者名單，今天將在民進黨中央黨部舉行第一場國政願景發表會，公布「0到22歲」政見。據了解，賴清德不會只聚焦於補助，幕僚透露，賴希望宏觀、全面性為國人考量。

賴清德昨到南投參香，草屯林太師廟主委洪登宜當場陳情砂石車、垃圾等問題，南投從好山好水變成垃圾山、骯髒水，盼他若當選應定期來南投聽取意見。賴坦言，南投人給民進黨很多機會，民進黨卻傷南投鄉親的心，他深刻反省檢討。

國民黨總統參選人侯友宜昨公布訪美行程，9月14日至21日，依序訪紐約、紐澤西、華府、舊金山，並在4地舉辦4場僑宴。侯此行重頭戲在9月18、19日，將拜會美國在台協會（AIT）、國會議員，並在布魯金斯學會發表演講。20日在舊金山與科技界座談並舉辦僑宴後，21日凌晨搭乘華航班機返台。

民眾黨總統參選人柯文哲為破除「跨不過濁水溪」魔咒，9月中旬預計前往台南市、高雄市展開longstay（長住）計畫，希望爭取更多選民認同。他昨會晤日本東京大學「兩岸關係研究小組」訪問團，訪團成員詢問是否有與其他勢力合作可能，柯表示，以總統選舉層面來看，有相當程度困難；因為從選民結構來看，藍營支持者票投他的可能性較大，但白營支持者不見得會把票投給藍營參選人。立委部分，民眾黨已完成區域提名，提名席次不多，且與藍營衝突較少，某程度上來說也是在野勢力合作。

鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統，中選會公告明天起至本月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，郭的副手人選也須掀牌。郭辦發言人黃士修說，明天有歐洲商會演講，確定不會前往申請；幕僚已規畫三種可能方案，屆時會比照參選記者會邀請國內外媒體採訪。郭台銘昨在景美夜市受訪表示，一切都在進行中。