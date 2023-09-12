觀察站／ 內有派系 外有藍白 賴清德總統路遭兩面夾擊

民進黨 總統參選人賴清德 備戰2024，外有非綠陣營的「藍白合」變數，黨內派系卻已經等不及瓜分不分區立委名單。賴清德雖然在許多民調 領先，但自家紛爭始終沒有停歇。

其中，民進黨英系動作最大，不僅現任不分區莊瑞雄、衛福部前部長陳時中都希望列入不分區立委提名的安全名單，就連在台東縣初選落敗的立委劉櫂豪也大動作掛起看板宣稱要「連任」，被解讀為了不分區向賴清德施壓。

民進黨內部競爭一直是常態，但也有一個特色，就是選情好的時候，競爭更激烈。賴清德從4月被提名為總統參選人後，派系原本私下運作，但隨著賴的民調高於對手，轉而變成檯面上相爭；立委初選過後，不少派系翻臉，不然就是藉由組織動員來展現兵力，爭取賴的重視。

先是5月各地「信賴台灣之友會」成立時，許多縣市的派系頭人就互搶主導權，最後由高雄市長陳其邁出手整合，免去一次茶壺風暴。但嘉義市及台北市，卻因為立委初選結束愈來愈嚴重，連賴清德都要公開呼籲雙方要合作團結，就怕實際上距離「和諧」還有很長一段路要走。

賴清德上任黨主席後，推動各項改革，也讓立委初選取代過去蔡英文時代的「協商」文化，追求「照規矩來」。但在競爭背後，各派系想的多是自己的利益。賴能否在派系亂鬥中保持個人風格，考驗其政治智慧。