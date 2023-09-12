英系大動作搶不分區 陳時中擬入列 民進黨派系側目

英系的衛福部前部長陳時中傳列入不分區，他回應「一切聽黨的安排」，並未否認。(記者曾原信／攝影)

民進黨 備戰2024，總統參選人賴清德 勤跑基層拉抬立委選情，各派系已為了不分區立委名單蠢蠢欲動。

據了解，過去民進黨都是10月中旬才籌組「不分區提名委員會」，但是這次各派系在7、8月就開始動作，且「英系」動作不小，特別引人注目。

民進黨發言人張志豪昨天表示，有關民進黨不分區立委提名事宜，目前沒有進行任何討論，外界勿有過多揣測。

據悉，雖然黨主席賴清德釋出的氛圍是「政治組」代表各派系最多納入一席，但英系認為，現任不分區立委莊瑞雄上屆因與立委蘇震清「交換選區」才被列入不分區，且蔡英文總統曾經答應莊可做兩屆，繼續列入不分區應該沒問題，莊也「老神在在」。

但一位選舉幹部指出，最近英系的衛福部前部長陳時中 接任賴清德北市競選總部主委，被媒體問到是否列入不分區，也回應「一切聽黨的安排」，並沒否認，可看出英系對於安排陳時中進入不分區名單已有定見。

非英系選舉幹部指出，英系應該希望陳時中以「醫療專業」列入不分區，如此一來，英系包含莊瑞雄就可列兩席，但這個算盤還必須由賴清德同意才算數，只是英系最近動作愈來愈大，也引來其他派系側目。

其他派系方面，民進黨人士指出，民進黨立院黨團總召柯建銘因為功能性強，連任應沒問題；新潮流系可能會由現任不分區立委沈發惠連任，正國會希望推出總統府秘書長林佳龍核心幕僚、台中市前交通局長王義川進入安全名單，湧言會則打算推出前新竹市議員李妍慧，各派系都已心有所屬。