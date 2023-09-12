民調：侯猛升改當老二 近9成挺在野合作 賴、柯都下滑

ETtoday最新民調，國民黨總統參選人侯友宜(中)支持度超車民眾黨總統參選人柯文哲(右)，民進黨總統參選人賴清德(左)下滑。(本報資料照片)

ETtoday新聞雲昨天公布總統參選人民調 ，民進黨賴清德36.5%、國民黨侯友宜 29.5%、民眾黨柯文哲22.9%，賴柯支持度下降，僅侯上升，增加5.3個百分點；民調也顯示，逾六成民眾盼下架民進黨，近九成挺在野合作。

本報系聯合報報導，ETtoday民調指出，和8月下旬民調相較，賴下滑1.1個百分點，柯下滑1.4個百分點；當時ETtoday民調顯示，賴37.6%、柯24.3%、侯24.2%。

民調指出，20歲到29歲支持度最高的是柯文哲39.2%。30歲到39歲支持度最高的是柯文哲39.9%。40歲到49歲支持度最高的是賴清德44.1%。50歲到59歲支持度最高的是侯友宜41.1%。60歲以上支持度最高的是侯友宜46.7%。

侯友宜昨公布訪美行程，9月14日至21日，依序訪紐約、紐澤西、華府、舊金山，並在四地舉辦四場僑宴。侯此行重頭戲在9月18、19日，將拜會美國在台協會（AIT）、國會議員，並在布魯金斯學會發表演講。20日在舊金山與科技界座談並舉辦僑宴後，21日凌晨搭乘華航班機返台。

另外，民調有64.7％民眾支持由民進黨以外的政黨成為執政黨，非常支持者更高達51.7％；在期盼政黨輪替的六成多民眾中，有86.1％民眾支持「在野陣營在理念價值相近前提下合作，以達2024年政黨輪替」。

至於鴻海創辦人郭台銘 ，郭辦表示郭台銘將於14日至17日擇期前往中選會遞交申請書，關於何時公布副手人選，目前有三個版本，但並不確定是哪一天，「郭董可能也會看黃道吉日」，僅透露過是「女性」、「能力強」及「有公益經驗」。

媒體追問，郭台銘選副手時，有把「隨時可退選」納入考量嗎？ 黃士修坦言，這點當然，郭台銘出來參選的第一天就說了，是為了整合而來，所以郭挑的副手人選一定是理念相同，如果整合成功，不管是跟柯文哲還是侯友宜整合，只要能夠組成最強的隊伍，「那就拿藍白門票就好」，甚至連署都不需要送件；反之，如果郭民調領先，藍白却打死不退，那這個整合的責任就不在他們身上，而他們要對得起多數的主流民意。