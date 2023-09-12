我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

民調：侯猛升改當老二 近9成挺在野合作 賴、柯都下滑

台灣新聞組╱台北12日電
ETtoday最新民調，國民黨總統參選人侯友宜(中)支持度超車民眾黨總統參選人柯文哲(右)，民進黨總統參選人賴清德(左)下滑。(本報資料照片)
ETtoday最新民調，國民黨總統參選人侯友宜(中)支持度超車民眾黨總統參選人柯文哲(右)，民進黨總統參選人賴清德(左)下滑。(本報資料照片)

ETtoday新聞雲昨天公布總統參選人民調，民進黨賴清德36.5%、國民黨侯友宜29.5%、民眾黨柯文哲22.9%，賴柯支持度下降，僅侯上升，增加5.3個百分點；民調也顯示，逾六成民眾盼下架民進黨，近九成挺在野合作。

本報系聯合報報導，ETtoday民調指出，和8月下旬民調相較，賴下滑1.1個百分點，柯下滑1.4個百分點；當時ETtoday民調顯示，賴37.6%、柯24.3%、侯24.2%。

民調指出，20歲到29歲支持度最高的是柯文哲39.2%。30歲到39歲支持度最高的是柯文哲39.9%。40歲到49歲支持度最高的是賴清德44.1%。50歲到59歲支持度最高的是侯友宜41.1%。60歲以上支持度最高的是侯友宜46.7%。

侯友宜昨公布訪美行程，9月14日至21日，依序訪紐約、紐澤西、華府、舊金山，並在四地舉辦四場僑宴。侯此行重頭戲在9月18、19日，將拜會美國在台協會（AIT）、國會議員，並在布魯金斯學會發表演講。20日在舊金山與科技界座談並舉辦僑宴後，21日凌晨搭乘華航班機返台。

另外，民調有64.7％民眾支持由民進黨以外的政黨成為執政黨，非常支持者更高達51.7％；在期盼政黨輪替的六成多民眾中，有86.1％民眾支持「在野陣營在理念價值相近前提下合作，以達2024年政黨輪替」。

至於鴻海創辦人郭台銘，郭辦表示郭台銘將於14日至17日擇期前往中選會遞交申請書，關於何時公布副手人選，目前有三個版本，但並不確定是哪一天，「郭董可能也會看黃道吉日」，僅透露過是「女性」、「能力強」及「有公益經驗」。

媒體追問，郭台銘選副手時，有把「隨時可退選」納入考量嗎？ 黃士修坦言，這點當然，郭台銘出來參選的第一天就說了，是為了整合而來，所以郭挑的副手人選一定是理念相同，如果整合成功，不管是跟柯文哲還是侯友宜整合，只要能夠組成最強的隊伍，「那就拿藍白門票就好」，甚至連署都不需要送件；反之，如果郭民調領先，藍白却打死不退，那這個整合的責任就不在他們身上，而他們要對得起多數的主流民意。

民調 侯友宜 郭台銘

上一則

超思蛋保存期逾4個月 陳吉仲：都是合格蛋

延伸閱讀

都欠他一分情 藍議員：韓國瑜是侯柯郭最好黏著劑

都欠他一分情 藍議員：韓國瑜是侯柯郭最好黏著劑
柯文哲被問大直坍塌自稱一般市民 綠：市長保固期到了

柯文哲被問大直坍塌自稱一般市民 綠：市長保固期到了
冷眼集／楊志良突襲郭台銘 本能寺中的本能寺

冷眼集／楊志良突襲郭台銘 本能寺中的本能寺
侯友宜提數字政見、強調兩岸 企業有感：要穩定領導者

侯友宜提數字政見、強調兩岸 企業有感：要穩定領導者

熱門新聞

魏喬安跪在舞台上當眾脫掉內衣。圖／摘自IG

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

2023-09-10 16:18
示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
台積電至美國設廠，卻因美國勞工準時下班，導致其遭遇建廠與裝機時程延宕、工會抵制等問題。（路透）

台積電美國廠踢鐵板、投資人想砍股？網笑：沒台奴就沒競爭力

2023-09-07 20:22
國民黨總統參選人侯友宜民調回升，國民黨立委參選人也陸續歸隊相挺。（記者潘俊宏／攝影）

親綠民調：侯拉大與柯差距 郭台銘跌破1成

2023-09-09 02:30
台灣2024年總統大選，目前呈現「四腳督」狀態。左起為民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 侯友宜選情回穩 拉大和柯文哲差距

2023-09-08 12:24

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬
純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？

純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？