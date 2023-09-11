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都欠他一分情 藍議員：韓國瑜是侯柯郭最好黏著劑

記者林麗玉／台北12日電
國民黨先前全代會，侯友宜（右）與韓國瑜（左）擁抱。（本報資料照片）
國民黨先前全代會，侯友宜（右）與韓國瑜（左）擁抱。（本報資料照片）

2024總統大選，傳出高雄市前市長韓國瑜樂意負重致遠，促成三位參選人侯友宜、柯文哲、郭台銘整合成一組。國民黨大同士林立委參選人游淑慧今天在臉書表示，「三分情、為大局」，韓國瑜可能是侯郭柯最好的黏著劑。

游淑慧說，有媒體報導，韓國瑜日前表明樂意當在野陣營「桶箍」。她也認為能侯郭柯三人同時讓一步、心平氣和喝咖啡，最佳人選可能就是韓國瑜。因為不管是柯文哲、侯友宜或郭台銘，這三人都欠了韓國瑜一份「情」。

游說，之前韓國瑜擔任北農總經理時，做得有聲有色，卻被綠營猛烈抨擊，當時的台北市議員王威中、高嘉瑜、王世堅等人，都在質詢時炮火猛轟韓國瑜。民進黨為了要得到北農總經理職位，堅持做掉韓國瑜，第一任還是墨綠的柯市長，當時並沒有頂住壓力保住韓總，她認為柯文哲後來應該是遺憾的。

至於2020總統大選時，郭台銘董事長因未成為候選人，憤而退出國民黨，游說，當時被認為也影響到了韓國瑜的總統選情，時隔三年，這次郭董事長也對此誠懇跟韓道歉。同樣的，侯友宜市長對韓市長也有一分虧欠之心，認為自己2020年可以再多做一些。

游淑慧，面對這三位，曾經欠他一分情的人，韓市長一直保持著愛與包容的高度，沒有惡言相向、也沒有得理不饒人。這讓韓市長得以與這三人還能保持良好的互動。面對在野的三位大人，沒有人能那麼厲害當箍住他們的桶箍。但她很期待韓市長能好好利用這三分情，扮演黏着劑角色，讓在野力量有機會黏在一起。

韓國瑜 郭台銘 侯友宜

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