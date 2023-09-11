侯友宜提數字政見、強調兩岸 企業有感：要穩定領導者

國民黨總統參選人侯友宜10日出席新北市鶯歌區雲林同鄉會第4屆第3次會員大會，他承諾未來如當選，將不分縣市補助老人健保。（記者葉信菉／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜 參選之初，曾被外界質疑格局不夠、發言空洞。侯近期接連推出各項政見，努力打破外界疑慮；有企業家認為，「企業界不需要驚奇，要的是穩定的領導者」，侯友宜拋出的政見內容完整，也有精確數字，確實吸引公司掌舵者目光，強調兩岸穩定發展的論述，更是大大加分。

侯友宜日前曾在企業領袖聚集的東方領袖論壇中，以「2024經濟再出發的國家備忘錄」闡述兩岸、能源、中美貿易戰等議題。接下來半個月，他又陸續推出多項政見，包括巴氏量表、長者健保 免費、癌症 基金、老農津貼等，回應外界對其政策空洞的質疑。

對於政見方向，侯友宜曾說，「有人問過：你懂核電嗎？自己當下表示：『我還真不懂』」，但不懂就請教專家，尋求學者提供國家能源方向，核電用科學角度處理，而不是用政治手段面對；他是事務官出身，認為政治人物就是要相信專業，不被民粹綁架。

「不需要驚奇，我們要的是穩定的領導者。」台灣上市櫃協會榮譽副理事長施明豪說，一名領導者要站在高處帶領國家，不能讓國民對未來產生恐懼、不確定性，所以領導人的可預測性相當重要。譬如，現階段情勢，企業領袖須將兩岸局勢因素作為公司經營重要考量，因為沒有和平，什麼都不用談；他親身接觸後，發現侯友宜是一個相當沉穩的總統參選人，尤其是兩岸論述與方向。

如何看待侯友宜提出具有完整數字規畫的能源政見？施明豪表示，企業經營最重要的便是數字，任何總統參選人提政見都應有數據佐證，經營者心裡才能有底、作為公司未來發展依據。