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冷眼集／楊志良突襲郭台銘 本能寺中的本能寺

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原本挺郭的前衛生署長楊志良（左）反將一軍，投書媒體呼籲郭台銘退選。（本報資料照片）
原本挺郭的前衛生署長楊志良（左）反將一軍，投書媒體呼籲郭台銘退選。（本報資料照片）

鴻海集團創辦人郭台銘8月底宣布參選總統，對國民黨「以戰逼和」，被視為藍營「本能寺之變」；原本挺郭的前衛生署長楊志良日前反將一軍，投書媒體呼籲郭台銘退選，楊志良突襲，讓郭台銘也嘗到「被造反」的滋味，形同「本能寺中的本能寺之變」。

日本戰國時代發生堪稱扭轉歷史發展的「本能寺之變」，打算一統日本的織田信長被屬下明智光秀率兵突襲；織田信長措手不及，最後葬身在本能寺烈焰中。本能寺之變被公認是日本史上最關鍵、最多謎團的一次謀反，徹底影響戰局。明智光秀喊出經典名言：「敵人就在本能寺」，更成為後世形容同志叛變的最佳比喻。

郭台銘揮師起義，宛如國民黨的本能寺之變；藍營似乎從「下架民進黨」，變成優先「下架郭台銘」，如今楊志良殺出程咬金，打算用「本能寺中的本能寺之變」阻止藍營內亂，呼籲郭台銘起義來歸，但郭台銘宣布分手楊志良，堅持未竟之業。

侯友宜不是織田信長，郭台銘也不想當明智光秀，但「非綠聯盟」已被藍營的本能寺之變打亂陣腳，民眾黨總統參選人柯文哲隔山觀虎鬥，在野陣營若無法因危機意識促成「藍白合」，民進黨總統參選人賴清德就可以像德川家康，躺著坐收漁翁得利。

本能寺之變雖是400多年前的歷史，卻足以借古鑑今；本能寺悲劇人物的下場，值得2024在野陣營借鏡。

郭台銘 日本 國民黨

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