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楊志良籲「退選」 郭台銘坦言「悄悄分手」 強調是永遠的朋友

台灣新聞組／台北10日電
衛生署前署長長楊志良（左）喊話呼籲鴻海創辦人郭台銘（中）退選。郭說兩人已分手，但強調是永遠的朋友。（本報資料照片）
衛生署前署長長楊志良（左）喊話呼籲鴻海創辦人郭台銘（中）退選。郭說兩人已分手，但強調是永遠的朋友。（本報資料照片）

上月底幫鴻海創辦人站台的衛生署前署長楊志良，昨以「郭董放下吧！救救你愛的中華民國」為題投書本報系聯合報，呼籲郭台銘退選總統，成就多數民眾下架民進黨的渴望。郭台銘回應說，楊志良永遠是朋友，有他自己的言論自由，不過「我們是悄悄地在一起，在相同議題，但也悄悄地分手，來自於不同的表達理念」。

郭：理念不同 與楊仍是朋友

楊的投書指出，郭董對挺侯友宜一事，言詞反覆，但對支持中華民國始終如一，中華民國帽不離頭，人在家中亦常如此，對當前政府荒謬無恥的施政痛心疾首。然而沒有政黨奧援，只能全台連署，所費不貲，中選會又不接受電子檔，人工比對，將耗用不少社會資源。還不如學孟嘗君市義，將此鉅款捐健保愛心專戶。

楊投書說，他雖多次受邀，但從未參加擁侯友宜大會，與侯亦未曾謀面，但知侯是個規矩人，全民也可以監督。但若讓台獨金孫賴清德當選，那麼世界各國支持兩岸維持現狀的力道必定減弱。習近平受內外壓力，無論是武統台灣，還是以圍台、困台或窮台統一台灣，都不是我們所樂見。所以，請郭董放下吧！讓你成為拯救台灣的英雄，讓全民來景仰你！

郭台銘昨受訪表示，楊志良過去是優秀官員，希望一起討論健保、勞保財務問題，沒想到他說了些讓老百姓受傷的話。

中選會公告連署參選正副總統時程，9月13日至17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。郭台銘表示，目前仍按照既定行程安排何時領表，雖然外界有人認為很凌亂，但其實是有步驟，「為民服務的心意，我永不放棄、絕不改變」。

郭營：楊被要求道歉心裡不舒服

郭台銘競辦發言人黃士修聲明表示，他曾因要求楊志良為造勢說出不當言論道歉而被楊拍桌怒嗆，後來楊道歉，就沒怎麼和郭陣營聯繫，他知道楊志良心裡不舒服，也尊重楊志良，但還是希望楊志良回想當初憂心，正是因為國民黨本位主義，讓在野陷入困境。

黃士修表示，在郭台銘參選前，確實向楊志良請益政策，包括低收入戶、憂鬱症、失眠、自殺、自殘、家暴等社會問題，非常感激，不過楊志良造勢不慎說出「家暴是因為不能打蔡英文，才去打老婆小孩」失當言論，自己和郭台銘都不可能去認同。

黃士修說，他有建議楊志良在記者會上公開道歉，但楊拍桌怒嗆「我不道歉，你要怎麼樣？」、「再講下去，我就要罵三字經了」。但據說後來有長輩幫忙溝通，記者會當天晚上，楊志良終於改口，且完全依照發言人的用詞，願意對受家暴者道歉。

黃士修指出，他當然知道楊志良心裡不舒服，因等於是他逼楊志良把話吞下去，所以這一段時間，楊志良「大概就沒怎麼跟我們聯繫」，接著就是這篇投書。

黃士修強調，楊志良投書稱一開始就希望郭台銘退選，一來這跟當初說法不同，現在理由也很奇怪，若因為連署所費不貲、就該退選，把錢捐給健保專戶，那每場總統選舉花費都遠超連署，豈不主張台灣取消總統選舉？

黃士修並說，二來即使郭台銘不參選，這幾個月來國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲，完全沒有合的氛圍，藍白兩黨還互打，並不是郭參選後才亂成一團。

黃士修表示，郭台銘始終相信國民黨主席朱立倫的承諾，整合才能下架民進黨，所以捲起袖子真正動手，誠摯邀請國民黨、民眾黨的朋友共同作戰。

郭台銘 國民黨 中華民國

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