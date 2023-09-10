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黑白集／楊志良曲線勸郭

黑白集
前衛生署長楊志良（左）昨天幫鴻海集團創辦人郭台銘（右）站台。（記者陳正興／攝影）
前衛生署長楊志良（左）昨天幫鴻海集團創辦人郭台銘（右）站台。（記者陳正興／攝影）

上月底幫總統參選人郭台銘站台的前衛生署長楊志良，9日發表一篇「不應該寫的文章」，呼籲郭董退選。諄諄之言聽來逆耳，但或許這是郭台銘最好的台階，因為要下架民進黨，拯救中華民國，時機不等人。

於私誼、於情理，楊志良自認不應寫勸退文，當年楊辭職，郭董以500萬8000元台幣（約15.6萬美元）買下他的舊公事包，錢捐健保愛心專戶，蔚為美談；現在郭董參選，找楊諮詢政見、參與造勢，楊如何反而勸他退選？

於大局、於大義，楊志良不得不寫勸退文，因為只有郭董放下，才能成就多數民眾下架民進黨的渴望；只有郭董形式上的退讓，才可拯救他所愛的中華民國。

楊志良在溫良恭儉讓的馬政府時代，戰力不辱「大砲署長」封號。但面對霸氣郭董，楊志良用「老奸巨猾」形容自己的用心。但一段關於家暴說的插曲，打亂了楊的「曲線勸退」布局。

郭競辦說，當時楊志良被要求道歉，心裡不舒服，此後就沒怎麼聯繫，接著就是這篇文章。這種說法扭曲了郭董與楊志良曾經惺惺相惜的情誼，更小看了楊欲親自對郭董「掛鈴鐺」的格局。

郭董宣布參選以來，聲勢未起，卻讓非綠戰局更亂。楊志良的勸退文，與其說是倒郭骨牌，不如說是少數能親近郭董又無所圖者鋪設的下台階。郭董應能體悟楊志良意在言外的「商道酬信」！

中華民國 郭台銘 民進黨

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