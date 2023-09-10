我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

迪士尼豪華版萬聖節 全新體驗尖叫之旅

柯文哲前進台南 批賴清德「治水神話」破功

記者周宗禎、鄭惠仁／台南10日電
柯文哲參選總統9日在台南成立第一個競選總部。（記者周宗禎／攝影）
柯文哲參選總統9日在台南成立第一個競選總部。（記者周宗禎／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲昨天在台南成立全國第一個競選總部，柯不回應在野黨整合與郭台銘等議題，卻猛攻民進黨與總統參選人賴清德，批賴在台南治水神話早破功，花10億元台幣（約3113.8萬美元）整治港尾溝溪疏洪道，完工典禮辦完大水一來就崩塌，又轟民進黨為政黨利益犧牲國家利益，「新潮流不倒，台灣不會好」。

柯文哲重提深澳電廠事件，直指賴清德說話不算話。柯文哲說，正常國家是「政府講話是可信的」，當年賴清德親口對他說，電不夠、要蓋電廠，兩週後在立法院又說，電夠用、不用蓋，到後來又說，電不夠、要蓋第三天然氣接收站；柯文哲批評，這是台灣政治最大的問題，政府說的話還能不能相信？

柯文哲也質疑，賴清德在台南整治港尾溝溪整治疏洪道，完工典禮辦完大水一來就崩塌，在台南治水神話早就破功

柯文哲說，台南是台灣歷史發源地，選擇從台南出發直到成功。他批評，台南是台灣歷史文化發源地，但現在卻只剩下光電爐渣、八八槍擊案、喝花酒及賄選。

柯文哲提及已故前宜蘭縣長陳定南「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，他覺得很感傷，民進黨怎墮落地那麼快？他說，不要為少數利益犧牲多數利益，不要為了短期犧牲長期，不要為了政黨利益犧牲國家利益，但他看起來現在就只是為政黨利益犧牲國家利益，還有為派系利益犧牲國家利益。

柯表示，他聽人家說，新潮流不倒，台灣絕對不會好。最重要的是，希望台灣有個清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府來領導，而不是成天喊口號、大撒幣，債留子孫。

柯文哲說，希望台灣是美麗之島，不是外媒形容的兵凶戰危之地，是中美溝通的橋梁，而不是中美對抗的棋子。

柯文哲 賴清德 民進黨

上一則

新婚人妻外遇健身教練 被抓到認「2次」得賠這數...

下一則

高虹安座車、房屋遭議論 廉政署下令嚴查

延伸閱讀

親綠民調：侯拉大與柯差距 郭台銘跌破1成

親綠民調：侯拉大與柯差距 郭台銘跌破1成
當賴清德副手？蕭美琴：專心對美關係

當賴清德副手？蕭美琴：專心對美關係
藍白合有望？朱立倫：想邀柯文哲喝咖啡

藍白合有望？朱立倫：想邀柯文哲喝咖啡
黑白集／柯媽媽頂樓違建 vs.賴老家工寮變樓房

黑白集／柯媽媽頂樓違建 vs.賴老家工寮變樓房

熱門新聞

示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
台積電至美國設廠，卻因美國勞工準時下班，導致其遭遇建廠與裝機時程延宕、工會抵制等問題。（路透）

台積電美國廠踢鐵板、投資人想砍股？網笑：沒台奴就沒競爭力

2023-09-07 20:22
鴻海半導體策略長蔣尚義。(本報系資料照)

蔣尚義：中國做半導體方式要檢討

2023-09-03 12:24

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機