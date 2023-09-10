新聞幕後／頭低腰軟 侯友宜又過了一個坎

國民黨總統參選人侯友宜（右）9日邀請藍營14位執政縣市長餐敘，侯競辦執行長金溥聰（左）出席。（記者葉信菉／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 9日晚邀請國民黨主席朱立倫及藍營14位執政縣市長餐敘，這場晚宴餐會刻意安排大家坐一張大圓桌，侯朱主客隔桌相望，侯起身深深一鞠躬，拜託大家幫忙，並敦請朱立倫統籌全國競總，朱拱手揖禮回敬，慎重地接受侯的請託，接下侯競總主委重擔，迎戰明年大選，兩人攜手並進，共同承擔重責大任。

2024大選倒數125天，侯友宜選情露出曙光，近日有民調顯示他超柯趕賴，晉升第二名，且與對手柯文哲的差距拉大。自5月接受徵召後，侯一直處於逆風劣勢，他主要挑戰的賴清德遙遙領先穩居第一，而「老大哥」郭台銘 持續裂解藍營，讓侯無法邁開步伐。

郭台銘四年前負氣出走，此次挾資源而來，氣勢更懾人，挖藍營牆腳壯大自己，正朝獨立連署參選之路前進，郭氏氣旋襲捲國民黨，挺郭、挺侯壁壘分明，黨內震盪，侯投入選舉初期，競辦派和市府派還鬧內訌，黨中央和侯競辦常有扞格，紛擾不斷，險些讓國民黨翻船，侯選情也受挫，還傳出黨中央要接管侯競辦。

侯友宜找來金溥聰接掌競辦擔任執行長，歷經近三個月的整隊，終於穩住陣腳，侯朱9日穿著同款特別訂作的國旗藍西裝出席，之前稱朱立倫是「球隊老闆」的金溥聰也現身，三人互動自然，好默契也是這段時間誠意溝通磨合出來的，朱接任侯全國競總主委，三人有高度共識。

全代會後，侯友宜不忘立法院前院長王金平的叮嚀，頭低、腰軟，腳勤，到廟口開講、市場拜票和民眾搏感情，城市交流請益持續整合藍營，身段放軟請託藍營縣市長助攻拚勝選。9日餐敘一個深深的鞠躬，一句誠摯的請託，贏得同志們齊呼加油，選情逆勢反攻的侯友宜，又過了一個坎，但道阻且長，前方挑戰仍大。