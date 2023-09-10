我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

迪士尼豪華版萬聖節 全新體驗尖叫之旅

新聞幕後／頭低腰軟 侯友宜又過了一個坎

記者 陳洛薇
國民黨總統參選人侯友宜（右）9日邀請藍營14位執政縣市長餐敘，侯競辦執行長金溥聰（左）出席。（記者葉信菉／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（右）9日邀請藍營14位執政縣市長餐敘，侯競辦執行長金溥聰（左）出席。（記者葉信菉／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜9日晚邀請國民黨主席朱立倫及藍營14位執政縣市長餐敘，這場晚宴餐會刻意安排大家坐一張大圓桌，侯朱主客隔桌相望，侯起身深深一鞠躬，拜託大家幫忙，並敦請朱立倫統籌全國競總，朱拱手揖禮回敬，慎重地接受侯的請託，接下侯競總主委重擔，迎戰明年大選，兩人攜手並進，共同承擔重責大任。

2024大選倒數125天，侯友宜選情露出曙光，近日有民調顯示他超柯趕賴，晉升第二名，且與對手柯文哲的差距拉大。自5月接受徵召後，侯一直處於逆風劣勢，他主要挑戰的賴清德遙遙領先穩居第一，而「老大哥」郭台銘持續裂解藍營，讓侯無法邁開步伐。

郭台銘四年前負氣出走，此次挾資源而來，氣勢更懾人，挖藍營牆腳壯大自己，正朝獨立連署參選之路前進，郭氏氣旋襲捲國民黨，挺郭、挺侯壁壘分明，黨內震盪，侯投入選舉初期，競辦派和市府派還鬧內訌，黨中央和侯競辦常有扞格，紛擾不斷，險些讓國民黨翻船，侯選情也受挫，還傳出黨中央要接管侯競辦。

侯友宜找來金溥聰接掌競辦擔任執行長，歷經近三個月的整隊，終於穩住陣腳，侯朱9日穿著同款特別訂作的國旗藍西裝出席，之前稱朱立倫是「球隊老闆」的金溥聰也現身，三人互動自然，好默契也是這段時間誠意溝通磨合出來的，朱接任侯全國競總主委，三人有高度共識。

全代會後，侯友宜不忘立法院前院長王金平的叮嚀，頭低、腰軟，腳勤，到廟口開講、市場拜票和民眾搏感情，城市交流請益持續整合藍營，身段放軟請託藍營縣市長助攻拚勝選。9日餐敘一個深深的鞠躬，一句誠摯的請託，贏得同志們齊呼加油，選情逆勢反攻的侯友宜，又過了一個坎，但道阻且長，前方挑戰仍大。

侯友宜 國民黨 郭台銘

上一則

4億建前鎮漁港船員會館 恐淪養蚊館

下一則

侯友宜邀宴藍營14縣市長 請朱立倫統籌選務

延伸閱讀

侯友宜邀宴藍營14縣市長 朱立倫、金溥聰同台破不合傳言

侯友宜邀宴藍營14縣市長 朱立倫、金溥聰同台破不合傳言
親綠民調：侯拉大與柯差距 郭台銘跌破1成

親綠民調：侯拉大與柯差距 郭台銘跌破1成
藍白合有望？朱立倫：想邀柯文哲喝咖啡

藍白合有望？朱立倫：想邀柯文哲喝咖啡
亞特蘭大侯友宜競選後援會 9.17成立大會

亞特蘭大侯友宜競選後援會 9.17成立大會

熱門新聞

示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
台積電至美國設廠，卻因美國勞工準時下班，導致其遭遇建廠與裝機時程延宕、工會抵制等問題。（路透）

台積電美國廠踢鐵板、投資人想砍股？網笑：沒台奴就沒競爭力

2023-09-07 20:22
鴻海半導體策略長蔣尚義。(本報系資料照)

蔣尚義：中國做半導體方式要檢討

2023-09-03 12:24

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機