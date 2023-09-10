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侯友宜邀宴藍營14縣市長 請朱立倫統籌選務

記者屈彥辰、程遠述／台北10日電
國民黨總統參選人侯友宜（右三）9日當面敦請國民黨主席朱立倫（左一）統籌全國競總，朱將出任主任委員。（圖：侯友宜競選辦公室提供）
國民黨總統參選人侯友宜（右三）9日當面敦請國民黨主席朱立倫（左一）統籌全國競總，朱將出任主任委員。（圖：侯友宜競選辦公室提供）

國民黨總統參選人侯友宜昨晚宴請藍營14位縣市首長，台北市長蔣萬安因大直民宅塌陷事件請假，其餘12位國民黨籍縣市長及苗栗縣長鍾東錦都親自出席，蔣萬安則以視訊方式參與。這場輔選餐會是因應各縣市競選總部將陸續成立，執政縣市首長將扮演最重要輔選角色，侯並正式請國民黨主席朱立倫統籌全國選務，擔任全國競選總部主委，侯友宜競辦執行長金溥聰特別出席，破除朱、金不和傳言。

據了解，昨晚餐敘是侯友宜親自致電國民黨籍縣市首長以及鍾東錦，除討論各地競選總部的成立事宜、交付選戰任務之外，更要營造侯友宜競選團隊、國民黨中央、地方諸侯團結面對總統、立委選舉的最後關鍵衝刺。

侯友宜全國競選總部預定下個月成立，地點在國民黨中央黨部八德大樓，侯友宜、金溥聰昨晚在縣市首長餐會上正式請朱立倫出任全國競總主委，朱將統籌全國總統、立委選務；將與全國競總同步成立的各縣市總統、立委聯合競選總部，執政縣市長是當然的競選主委，將擔負起各地的輔選重任。

基隆市長謝國樑餐會前被問到是否會出任侯友宜地方競選總部主委時說，「會呀，會呀」，雲林縣長張麗善到場受訪也表示，「看總部怎麼安排就怎麼配合。」

侯友宜主動向在場媒體表示，他與金溥聰有默契，要請朱立倫統籌這次全國競選的選舉步調，由朱統籌全國競選。也決定在10月10日中華民國國慶日、最重要的神聖時刻，15個縣市舉行升旗典禮，讓中華民國國旗在15個縣市處處飄揚。

昨晚與會的縣市長，包括謝國樑、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙、連江縣長王忠銘。

另外，朱立倫昨出席「全國青年助講團」成立記者會，談到侯友宜與鴻海創辦人郭台銘間的支持度逐漸拉開差距，朱強調，最近侯提出非常多具體政見，讓大家都有感，在各地團結努力的成果都逐漸展現出來，最近還會看到新成果，這樣子會更團結、更努力，侯的民調當然會逐步上升，這也是反映出最近努力的成果。

朱立倫表示，從他選黨主席第一天開始，就要求自己做到無私無我，還說「信不信在大家啦！」

侯友宜 國民黨 中華民國

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