賴清德、侯友宜今天嘉市對壘 挺賴綠營卻傳分裂
嘉義市前市長涂醒哲、市黨部主委黃露慧議員、中常委陳茂松及黨籍議員，組「信賴後援會」，今天上午在垂楊國小成立，與拚連任的立委王美惠「信賴之友會」畫清界線；藍營下午也在民族國小舉辦挺侯友宜與立委參選人張秀華後援會成立活動。藍綠嘉市拚場對壘，嘉義市挺賴清德綠營卻傳分裂。
民進黨王美惠拚連任，因選舉恩怨爆內訌，國策顧問黃俊森、小英之友會理事長黃淑英、涂醒哲、黃露慧、陳茂松及議會黨團議員組「信賴後援會」；議會黨團黃露慧、蔡文旭、黃大祐、黃盈智、林煒軒等5議員並發表聲明，「與王小姐（王美惠）畫清界線」。
聲明中歷數王美惠曾在市議會對前市長涂醒哲高喊「涂一屆」、2019年初王美惠拉下李俊俋競選立委、2021年底王原考慮爭取民進黨徵召參選2022年嘉義市長選舉，但6月底又表明退選，李俊俋臨危受命，2022年12月王美惠服務處主任徐文志支持國民黨黃敏惠連任市長，王美惠默許「叛黨」行為。王支持的市議員黃敏修在12月25日未宣誓就職議員前退出民進黨，並與民進黨市議會黨團公然對立，王美惠未反對，繼續讓他擔任服務處首席顧問，設立聯合服務處，其團隊叛黨、背骨行為，傷害了綠營基層的心。
王美惠聲明回應，一直以來，對於黨內提名的候選人皆盡心盡力輔選，且從未規畫參選2022年市長，對於市議會民進黨黨團種種的誤解，已數次對外說明解釋；兄弟鬩牆難免，但面對外敵還需同心協助「打虎抓賊親兄弟」，請同志對過去誤解，就此休止，一同齊心面對2024選戰。
信賴後援會未邀王美惠參加，但王美惠說，接到中央黨部組織部邀請，是否參加信賴後援會，會評估考量。有人認為去參加，恐遭對方支持者阻擋，若有指責易讓大會失焦；但有人主張去參加，免遭誤解對黨不忠。
國民黨市黨部及侯辦下午2點半，在民族國小舉辦侯友宜、張秀華婦女、青年後援會成立大會，黨主席朱立倫、侯友宜、市長黃敏惠、立委參選人張秀華將同台造勢演講，婦女團體由張麗卿擔任會長，青年團體由蘇芳儀擔任會長。侯友宜下午5點到嘉市天后宮參拜。
為凝聚藍營團隊勝選氣勢，黨部、侯辦、黃敏惠及張秀華，辦婦女青年後援會，沒想到與賴清德信賴後援會同一天，引發外界打對台聯想。
上一則
70億打造高雄興達遠洋漁港 淪為台灣最貴「空」港
下一則
FB留言