賴清德、侯友宜今天嘉市對壘 挺賴綠營卻傳分裂

賴清德、侯友宜10日都在嘉義市成立後援會。（本報資料照片）

嘉義市前市長涂醒哲、市黨部主委黃露慧議員、中常委陳茂松及黨籍議員，組「信賴後援會」，今天上午在垂楊國小成立，與拚連任的立委王美惠「信賴之友會」畫清界線；藍營下午也在民族國小舉辦挺侯友宜 與立委參選人張秀華後援會成立活動。藍綠嘉市拚場對壘，嘉義市挺賴清德 綠營卻傳分裂。

民進黨 王美惠拚連任，因選舉恩怨爆內訌，國策顧問黃俊森、小英之友會理事長黃淑英、涂醒哲、黃露慧、陳茂松及議會黨團議員組「信賴後援會」；議會黨團黃露慧、蔡文旭、黃大祐、黃盈智、林煒軒等5議員並發表聲明，「與王小姐（王美惠）畫清界線」。

聲明中歷數王美惠曾在市議會對前市長涂醒哲高喊「涂一屆」、2019年初王美惠拉下李俊俋競選立委、2021年底王原考慮爭取民進黨徵召參選2022年嘉義市長選舉，但6月底又表明退選，李俊俋臨危受命，2022年12月王美惠服務處主任徐文志支持國民黨黃敏惠連任市長，王美惠默許「叛黨」行為。王支持的市議員黃敏修在12月25日未宣誓就職議員前退出民進黨，並與民進黨市議會黨團公然對立，王美惠未反對，繼續讓他擔任服務處首席顧問，設立聯合服務處，其團隊叛黨、背骨行為，傷害了綠營基層的心。

王美惠聲明回應，一直以來，對於黨內提名的候選人皆盡心盡力輔選，且從未規畫參選2022年市長，對於市議會民進黨黨團種種的誤解，已數次對外說明解釋；兄弟鬩牆難免，但面對外敵還需同心協助「打虎抓賊親兄弟」，請同志對過去誤解，就此休止，一同齊心面對2024選戰。

信賴後援會未邀王美惠參加，但王美惠說，接到中央黨部組織部邀請，是否參加信賴後援會，會評估考量。有人認為去參加，恐遭對方支持者阻擋，若有指責易讓大會失焦；但有人主張去參加，免遭誤解對黨不忠。

國民黨市黨部及侯辦下午2點半，在民族國小舉辦侯友宜、張秀華婦女、青年後援會成立大會，黨主席朱立倫、侯友宜、市長黃敏惠、立委參選人張秀華將同台造勢演講，婦女團體由張麗卿擔任會長，青年團體由蘇芳儀擔任會長。侯友宜下午5點到嘉市天后宮參拜。

為凝聚藍營團隊勝選氣勢，黨部、侯辦、黃敏惠及張秀華，辦婦女青年後援會，沒想到與賴清德信賴後援會同一天，引發外界打對台聯想。