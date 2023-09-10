邀柯文哲喝咖啡 朱立倫：談國家未來

國民黨主席朱立倫（左）拋出想與民眾黨總統參選人柯文哲（右）會面喝咖啡的想法。（本報資料照片）

國民黨 主席朱立倫拋出想與民眾黨總統參選人柯文哲 會面喝咖啡 的想法，他昨天進一步說，有透過幕僚提出這樣的邀請。據了解，從私下接觸、隔空呼應憲改理念到幕僚正式提出邀請，朱立倫、柯文哲近期是否坐下來喝咖啡 、談合作，受到藍營高度關注。雙方一旦正式對談，將為總統大選「藍白合」跨出重要的第一步。

據了解，朱立倫和柯文哲之前的互動，絕不只是「通電話」，過去互動只能做不能說，如今公開呼應、幕僚邀約，若朱、柯進行對談，藍白合議題將攤在陽光下，雙方對談的主題、形式、內容都可討論，甚至朱、柯兩人對談外，國民黨、民眾黨重要幹部也可參與。

朱立倫、柯文哲日前針對憲改、責任內閣制、聯合政府等主張隔空呼應，朱立倫八日受訪時說，他和柯對於公共政策、政府體制乃至於兩岸關係上，的確有些共同點，希望近日能夠會面，基於共同理念，想和柯坐下來喝杯咖啡。

朱立倫昨天出席全國青年助講團成立記者會前，被問到這兩天是否與柯文哲約見面。朱立倫表示，有透過幕僚提出這樣的邀請，柯文哲與他是舊識，對公共議題、兩岸關係、政府制度、未來走向都可以坐下來談，這本來就是在野政黨黨主席的工作與責任，更何況即將要面對立法院新會期的開議，還是有很多重要政策可以一起溝通。

侯友宜昨天被問到藍白合議題時表示，身為國民黨徵召總統參選人，一定結合所有力量讓做不好的民進黨政府被政黨輪替，尤其弊案連連人民最不能忍受，他當總統會以魄力解決，讓民怨能平息，也讓民怨知道「原有政府做了哪些事」。至於副手問題，侯說，時間到會向大家報告。