我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

迪士尼豪華版萬聖節 全新體驗尖叫之旅

邀柯文哲喝咖啡 朱立倫：談國家未來

記者屈彥辰／台北10日電
國民黨主席朱立倫（左）拋出想與民眾黨總統參選人柯文哲（右）會面喝咖啡的想法。（本報資料照片）
國民黨主席朱立倫（左）拋出想與民眾黨總統參選人柯文哲（右）會面喝咖啡的想法。（本報資料照片）

國民黨主席朱立倫拋出想與民眾黨總統參選人柯文哲會面喝咖啡的想法，他昨天進一步說，有透過幕僚提出這樣的邀請。據了解，從私下接觸、隔空呼應憲改理念到幕僚正式提出邀請，朱立倫、柯文哲近期是否坐下來喝咖啡 、談合作，受到藍營高度關注。雙方一旦正式對談，將為總統大選「藍白合」跨出重要的第一步。

據了解，朱立倫和柯文哲之前的互動，絕不只是「通電話」，過去互動只能做不能說，如今公開呼應、幕僚邀約，若朱、柯進行對談，藍白合議題將攤在陽光下，雙方對談的主題、形式、內容都可討論，甚至朱、柯兩人對談外，國民黨、民眾黨重要幹部也可參與。

朱立倫、柯文哲日前針對憲改、責任內閣制、聯合政府等主張隔空呼應，朱立倫八日受訪時說，他和柯對於公共政策、政府體制乃至於兩岸關係上，的確有些共同點，希望近日能夠會面，基於共同理念，想和柯坐下來喝杯咖啡。

朱立倫昨天出席全國青年助講團成立記者會前，被問到這兩天是否與柯文哲約見面。朱立倫表示，有透過幕僚提出這樣的邀請，柯文哲與他是舊識，對公共議題、兩岸關係、政府制度、未來走向都可以坐下來談，這本來就是在野政黨黨主席的工作與責任，更何況即將要面對立法院新會期的開議，還是有很多重要政策可以一起溝通。

侯友宜昨天被問到藍白合議題時表示，身為國民黨徵召總統參選人，一定結合所有力量讓做不好的民進黨政府被政黨輪替，尤其弊案連連人民最不能忍受，他當總統會以魄力解決，讓民怨能平息，也讓民怨知道「原有政府做了哪些事」。至於副手問題，侯說，時間到會向大家報告。

柯文哲 咖啡 國民黨

上一則

環團重回大潭海域 野生牡蠣銳減 質疑與三接開發有關

下一則

藍皮解憂號復駛宜蘭線 重現「看海的日子」

延伸閱讀

侯友宜邀宴藍營14縣市長 朱立倫、金溥聰同台破不合傳言

侯友宜邀宴藍營14縣市長 朱立倫、金溥聰同台破不合傳言
親綠民調：侯拉大與柯差距 郭台銘跌破1成

親綠民調：侯拉大與柯差距 郭台銘跌破1成
藍白合有望？朱立倫：想邀柯文哲喝咖啡

藍白合有望？朱立倫：想邀柯文哲喝咖啡
柯文哲猛批賴清德「台南神話」破功：新潮流不倒 台灣不會好

柯文哲猛批賴清德「台南神話」破功：新潮流不倒 台灣不會好

熱門新聞

示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
台積電至美國設廠，卻因美國勞工準時下班，導致其遭遇建廠與裝機時程延宕、工會抵制等問題。（路透）

台積電美國廠踢鐵板、投資人想砍股？網笑：沒台奴就沒競爭力

2023-09-07 20:22
鴻海半導體策略長蔣尚義。(本報系資料照)

蔣尚義：中國做半導體方式要檢討

2023-09-03 12:24

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機