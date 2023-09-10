大屋頂下／藍白激盪 台灣新生 新典範比新總統更重要

上周《大屋頂下》說：這次總統大選可能是牽動台灣政治「典範轉移」（Paradigm Shift）的契機。

文章的結尾是：

「台灣政治久陷藍綠撕裂、統獨分歧的僵局困境，如今大選情勢成為催迫藍白融合的契機。藍保有穩重的傳統基因，白存有靈活的時代元素，正是促生台灣政治『典範轉移』的熔爐。藍白激盪，台灣新生，此一議題本身就蘊有超越總統大選的能量，亦必使大選更具高度與深度，值得珍惜與期待。」

這些話的意思是：由於情勢推移，出現了藍白激盪的氛圍，因而此次大選儼然已從只是如何選出一位新總統的層次，可能躍升為如何重塑「台灣政治典範」的層次。此即本文標題的旨意：新典範比新總統更重要。

為何「典範轉移」受到期待？上周《大屋頂下》分別引用了柯文哲 及館長陳之漢的說法，呈現了現今「民進黨 操作的台灣政治典範」的深層內涵。

柯文哲說：「民進黨不是搞台獨就能胡搞瞎搞。」陳之漢則說：「我們不是中共的同路人。」「我們都是正港的台灣人，不是只有民進黨才是台灣人。」

或許可另用十分複雜的思辨來探究解釋民進黨操作的「政治典範」，但最根本的疑問就是：民進黨究竟應不應該用「中共同路人／在地協力者」來對待民主制衡及政治異議者（包括王世堅與高嘉瑜）？這種操作，使持不同政見的台灣人如何彼此相待相處？又如何能夠實現真正相激相盪的民主政治？

此種「內殺型台獨的政治典範」，使台灣人無法跳脫相互敵視、相互仇恨的政治煉獄。因此，台灣面臨的問題不是只換一個新總統就能解決，必須打掉重練，追求政治基本典範的重塑與轉移。

所謂「政治典範」，最根本的意義即在引領人民之間如何相處。仇恨，或相互理解尊重？撕裂，或分歧但互補？

柯文哲重申他的一貫主張，希望將這場選舉當成改變台灣政治文化的運動；他甚至說，先談雙方的理念與政策，「你不要一開始就來談立委你幾席、我幾席，這樣談下來就很Low。」

柯文哲說的「改變台灣政治文化」，應當就是本文說的「典範轉移」。而他說的「一開始就來談立委席次，很Low」，應當與本文說的「新典範比新總統更重要」同義。

上周《大屋頂下》說，朝此方向推移，本次大選應將「台灣政治的典範轉移／台灣人的內涵（定義）轉移」置於「上位思維」，亦即將「新典範／新文化／新台灣」的建構超越總統大選。那麼，這次大選就不只是選一個新總統，而是要建構一個不同於「內殺型台獨」的政治新典範，一個新台灣。

回頭略論民進黨操作的「內殺型台獨政治典範」。

例如：以轉型正義、不當黨產等不符比例原則甚至違憲違法的手段追殺國民黨。不只是要消滅一個敵黨，且根本企圖在滅絕政黨政治。ＮＣＣ東廠化，不只是撤銷一個中天新聞台，其根本企圖在滅絕所有民主異議者賴以生存的新聞自由、言論自由。卡管案，也不只是要強奪台大校長的位子，其根本企圖在否定學術自由與校園自治。學倫案，不只是陳明通與林智堅、鄭文燦等的勾結，而在居然出現了官學交易的產業鏈。高端事件，只因幻想創造一個科技與政治的奇蹟，竟以全民的生命安全為賭注。新竹與屏東兩個棒球場，充分演示了官商生態與預算政治化的黑不見底。陳吉仲、陳耀祥等明顯失職的官員，繼續留任，繼續惡整，完全沒有「責任政治」可言。綠能光電的驚人弊案、im.B、進口雞蛋，樁樁巨案，綠影幢幢，鬼影幢幢。案繁不及備載，紮紮實實可用得上「罄竹難書」四字。此即民進黨的「典範」。

這些巨案惡行，若換成出自國民黨執政所為，任何一件都可能演成民進黨的議場暴力及街頭流血，三秒膠、絕食，攻占立法院，社運抗議洶湧澎湃；但在民進黨執政，議場雲淡風輕，街頭波瀾不驚，過去動作激烈的社運團體似乎皆進入冬眠，媒體及側翼在標案操作下，更以攻擊在野反對力量及捍衛民進黨執政當局為「第四權」的榮耀。這正是民進黨的「典範」。

這樣的倒行逆施，面對批評與異議，民進黨的血滴子就是將所有對於民主與正義的追求打成「中共同路人／在地協力者」。

且這不只是在兩岸議題如此，你若對卡管案、林智堅、高端案、ＮＣＣ毀中天等事件未盡同意，你也是「中共同路人／在地協力者」。這就是你親眼目睹的民進黨的「典範」。

此一「典範」沒有底線。柯文哲說：「民進黨不是搞台獨就能胡搞瞎搞。」但問題在於，「台獨」本身就是「胡搞瞎搞」。民進黨其實是「用胡搞瞎搞的台獨，去胡搞瞎搞其他一切。」又「用胡搞瞎搞其他一切，來胡搞瞎搞台獨」。

事實是：「中華民國 是主權獨立的國家，目前治權及於台澎金馬」。台獨卻是建立在「台灣是一主權獨立的國家，名字叫中華民國，亦即中華民國是脫胎自台灣國」這個謊言上。冒名頂替，這是不是胡搞瞎搞？

這整個巨大的體系，鋪天蓋地、全碗捧去、吃銅吃鐵，就是民進黨操作的「政治典範」，亦即「內殺型台獨的政治典範」。完全用來肢解台灣（內殺），而顯然連賴清德也不可能用它來「與中共做朋友」（「外擊型台獨」無效）。

藍白激盪，台灣新生。因此，此次大選出現的契機是，應以推翻民進黨的「內殺型台獨典範」為此次大選的上位思維及最高號召；若將此次大選當作「只是選一個新總統而已」，套柯文哲的話來說，「那就未免太Low了。」

當然，本文對民進黨仍寄期待。賴清德也應將「典範轉移」視為此次大選的最高宗旨。如果當選，他應當跳脫彼得原理，甩掉「務實的台獨工作者」的人設典範，並改變「內殺型台獨」的統治典範。這是自己救自己，更是救台灣。

眼前就有一個對照。賴清德是一種令人覺得「劍拔弩張／提心吊膽」的「典範」。訪滬歸來的蔣萬安則展現一種「包羅涵泳／激濁揚清」的「典範」。期待這次大選能夠成就賴清德的「自我典範轉移」。

賴清德說：「台灣是一個主權獨立的國家，現在叫中華民國。」他若當選，難道他也要說「我是台灣國的總統，現在叫中華民國總統」？

總統的「典範」不可建立在一個徹頭徹尾的政治謊言上，而必須建立在他據以宣誓的憲法上。

新典範比新總統更重要。