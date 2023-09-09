新聞眼／基本工資 蔡政府一場遊戲一場夢

蔡政府任期最後一次的基本工資 審議雖如預料地「連8漲」，但基本工資月薪僅調升至2萬7470元(台幣，下同，約851美元)，離總統蔡英文 3萬元夢想價仍有段距離，而今年更罕見打破長年的潛規則，新納入17項重要民生物資年增率作為參採指標之一，不免令人質疑，蔡政府老早就拍板明年基本工資調薪比照軍公教，拉勞資學代表們一起演了一場戲。

回顧基本工資審議，長年默契為「消費者物價指數（CPI）足額反映，經濟成長率（GDP）勞資共享」，根據主計總處公布的數據，在審議會召開前，外界普遍預測調幅將落在3%左右。

實際上，早在審議會召開前，勞動部長許銘春就曾表態，通膨嚴重之下須照顧弱勢勞工 ，甚至8日審議會正式展開前，許銘春再提及，民生物資有相當漲幅，將在當前經濟情勢下，保障弱勢勞工維持基本生活購買力。換句話說，對勞動部而言，景氣不是焦點，物價指數才是必爭之地。

只是，讓人出乎意料的是，最後突破過去審議慣例，多出17項重要民生物資年增率作為參採指標之一。雖然許銘春宣稱柴米油鹽醬醋茶等民生物資漲幅也必須納入考量，但難道過去幾年，邊際勞工就不吃雞蛋、豬肉，也不用沙拉油嗎？

縱然有學者指出，今年前8月的重要民生物資年增率漲幅與消費者物價指數漲幅差距3.5%，跟前年0.5%、去年的2%相比，明顯擴大，那何不乾脆全額反映？還要搞出三分之一、三分之二的算法？

也因為4.05%，接近明年軍公教加薪4%幅度，也不禁令外界聯想，蔡政府早就決定好比照軍公教調幅，「先射箭、再畫靶」。多出的參採指標，不過是為了調薪找理由。

回顧蔡政府這八年審議基本工資過程，劇本都是千篇一律，先讓勞資各自表述，再由政府代表做出「政治決定」，儘管年年調升基本工資是事實，但基本工資調整，不該是依靠政府的「恩賜」，而是應該透過計算公式、法制化，才能確實確保調升基本工資趕上通膨幅度，也讓勞資學三方都心服口服。

可惜的是，蔡政府8年執政下，不僅基本工資3萬元的承諾跳票，當初競選時推動6大勞動政見之一的制定「最低工資法」，至今也石沉大海，基本工資審議在政治操作下，猶如一場遊戲，而對照蔡英文當初稱勞工「是心裡最軟的一塊」，也只是讓弱勢勞工做了一場夢而已。