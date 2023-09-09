觀察站／巴西進口蛋謎團 愈說愈模糊

資本額50萬元(台幣，下同，約1.5萬美元)的超思公司，如何獨力從巴西 進口近9000萬顆蛋？遠在非洲友邦史瓦帝尼訪問的蔡英文 總統說「雞蛋進口過程攤在陽光下，禁得起檢驗」，行政院副院長鄭文燦也親上火線釋疑，卻說不明白要如何以帳面上虛列、實際上會留在國庫中的30%關稅、5%營業稅來「保護」蛋農？

國民黨立院黨團記者會揭露超思公司採購巴西蛋不合常理的懷疑後，農業部 長陳吉仲公布與超思簽訂的採購合約，甚至還到法院主動提告，先不說官員告人妥適與否的問題，陳吉仲既然敢公布合約，應該是把所有細節全部攤在陽光下，以昭公信，沒想到卻被發現更多問題。

農業專業人士從農業部公布的合約細節、金額，去比對、計算日本進口巴西雞蛋報關價格，以及巴西的離岸價格等資訊，揪出台灣進口的巴西蛋比日本貴、到岸報關價格與離岸價格有多達1.3億元價差等，新疑點愈來愈多。

鄭文燦8日對「消失的1.3億元」提出解釋，也稱外國蛋雖然是專案進口，帳面上仍要課徵30%關稅、5%營業稅，實際上就是有35%的錢會留在國庫，目的是為了「保護蛋農」。但讓人不解的是，這35%的金額雖然掛在帳上，實際卻始終沒必要真正從國庫中搬出去，連左手交右手的過水程序都沒必要，究竟哪裡保護蛋農了？

超思謎團愈滾愈大，政府官員說明的層級愈來愈高，內容卻愈來愈模糊。這個場景似與去年九合一，新竹市前市長林智堅的論文抄襲案，有幾分相似感，當時民進黨從蔡英文以降，所有人都堅稱林智堅「禁得起檢驗」，最後卻賠上選舉。這次，連舌粲蓮花的鄭文燦出馬，卻也說不明白，超思進口蛋爭議，農業部連一個畜牧場地址都不敢公開，食藥署和農業部還在互踢皮球，疑點重重，政府要怎麼自圓其說，全民都睜大眼睛在看。