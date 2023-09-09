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進口蛋價差 藍委：拿出與巴西合約

台灣新聞組╱台北9日電
農業部3月起專案進口雞蛋，在野質疑進口雞蛋價差5.7億台幣差額，行政院副院長鄭文燦8日澄清，指農業部補貼5.7億台幣，最後有35%的稅金會回到國庫。(記者林俊良／攝影)
農業部3月起專案進口雞蛋，在野質疑進口雞蛋價差5.7億台幣差額，行政院副院長鄭文燦8日澄清，指農業部補貼5.7億台幣，最後有35%的稅金會回到國庫。(記者林俊良／攝影)

農業部專案進口雞蛋疑雲未解，在野黨質疑進口農業部吸收的價差高達5.7億元(台幣，下同，約1766萬美元)。行政院副院長鄭文燦昨親上火線澄清，指農業部補貼5.7億元，最後有35%的稅金會回到國庫。不過，國民黨立委賴士葆要求農業部長陳吉仲不要只公布畜產會和超思合約，應拿出超思和巴西蛋商的合約。

鄭文燦昨解釋，這其實是包括進口價格和市場價格的落差，30%的關稅、5%的營業稅，還有倉儲、管銷的成本。關稅是要保護台灣蛋農，農業部共補貼1億4000多萬顆蛋，共5.7億。而這5.7億元，其實最後有35%稅金會回國庫。

在野質疑超思未取得農產檢疫證明。鄭文燦強調「當然有」，巴西政府要求每個農場要有「90天沒有禽流感的合格檢疫文件」。巴西在6月之前沒有發生禽流感，超思進口台灣的最後一批蛋是在5月底。

在野黨質疑超思合約可以「代收轉付」，鄭文燦澄清，實際上都是「貨到付款」，蛋先進來，錢才出去，所以貿易商要有財務調度能力，蛋商要先自己付款，到岸後交到指定倉儲，不僅貨到才付款，還有8%的手續費是事後才付。

賴士葆質疑，超思代墊雞蛋貨款4.78億元，但巴西報關出口價僅3.41億元，價差超過1億元，要求農業部盡速公布相關合約細節。

鄭文燦表示，出口價和到岸價不一樣，「難道中間不用運費、保險嗎？船公司幫你做白工？」這種批評是根本不了解貿易和食安。

此外，國民黨立委洪孟楷質疑，農業部曾公告，雞蛋專案進口開放的國家中須符合「國外雞蛋來源牧場28天未有禽流感疫情發生」，但衛福部食藥署卻指雞蛋牧場行政區非屬申報事項。巴西蛋未載明來源牧場，無法保證28天是否受禽流感影響，還談什麼嚴格把關？

食藥署副署長林金富昨表示，要了解產品來自哪個動物畜牧場、養殖場，屬於農業部防檢署管轄。

洪孟楷質疑，相關部會互踢皮球，若是這個畜牧場的位置跟禽流感一點關係也沒有，可能早就公開了，愈是不敢提供，愈發有鬼。

農業部 流感 雞蛋

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