台灣基本工資連8漲 月薪2.747萬元 蔡「3萬」承諾跳票

基本工資連八漲，其中月薪將調升至2萬7470台幣，時薪為183台幣，調幅高達4.05%。(記者葉信菉／攝影)

一年一度的基本工資 審議委員會昨天登場，歷經4個半小時協議，最後拍板明年基本工資調幅4.05%，基本工資月薪由2萬6400元(台幣，下同，約818美元)調漲至2萬7470元，調升1070元；基本工資時薪由176元調整至183元，調升7元，雖然如外界預料在蔡政府任內「連8漲」，但蔡英文 總統曾喊出的3萬元「夢想價」確定跳票。

國民黨總統參選人侯友宜表示，民進黨政府2016年說過，任內基本工資要提高到3萬元，民進黨跳票、做不到，自己承諾所有勞工 朋友，若他當選，任內基本工資逐年調升會達到3萬3000元。

今年景氣外冷內溫，經濟成長率低迷不振，物價通膨卻高居不下。審議會中，資方代表以景氣不看好為由，建議調幅不超過3%；勞方代表則祭出各項民生物價漲幅，主張一般消費者物價指數不足以反映民眾承擔的物價壓力，雙方一度僵持不下。

由於基本工資審議長年「默契」為「消費者物價指數（CPI）足額反映，經濟成長率（GDP）勞資共享」，今年GDP預測值為1.61%，CPI為2.14%，算出來是2.945%，但昨天拍板調幅卻達4.05%，主要原因是新納17項重要民生物資年增率作為參採指標。

許銘春說，明年基本工資月薪調升後，估約有179萬名勞工受惠，時薪調漲則推估有60萬名勞工受惠。

國民黨立委賴士葆批評，蔡總統吹噓任內多次調漲基本薪資，但一直達不到宣示的3萬元承諾。民眾黨立委邱臣遠表示，蔡總統承諾的基本工資3萬元，現在確定跳票，呼籲執政黨盡速提出最低工資法草案，並排案審查。

蔡英文總統任內達成基本工資「連8漲」，但未達勞團事前喊出的月薪2萬8000元目標，也不及蔡英文總統的3萬元夢想，不過基本工資審議委員勞方代表、全產總理事長江健興仍說，不滿意，但可以接受。