當賴清德副手？蕭美琴：專心對美關係

民進黨總統參選人賴清德（左）的副手，外界看好駐美代表蕭美琴（右）。（圖：總統府提供）

對於搭檔副總統賴清德競逐2024的呼聲，中華民國 駐美代表蕭美琴在華府答覆彭博資訊（Bloomberg）專訪表示，當前專心於對美關係，這是她的主要工作，蕭美琴說，沒想到會在專訪時討論她個人的未來。

行政院副院長鄭文燦8日在Yahoo TV表示，蕭美琴是台美關係的靈魂人物，「她當然會加分，這是可以期待也不用懷疑。」鄭文燦否認他掌握訊息，但一番話已讓「賴蕭配」呼聲更上層樓。

彭博資訊專訪蕭美琴時，詢問蕭搭檔參選的可能性，蕭美琴表示，「我沒想到來這裡會討論到我個人的未來，我現在非常專心地在處理對美關係，這是我的主要工作。」

被問到如何應對北京 可能干預台灣大選，蕭美琴表示，這對台灣不是新鮮事；自1996年總統直選以來，中華人 民共和國一直試著要干擾台灣人民的決定，有些手段與時俱進；台灣人民正在強化民主，打造民主韌性，最終，台灣人民會決定自己的選舉，不會讓中華人民共和國脅迫台灣民眾做決定。

蕭美琴表示，台灣會持續與美國夥伴密切聯繫，她也希望北京能敞開心胸來展開對話；台灣與美國的夥伴關係目標是維護區域的和平穩定，台灣致力於維持現狀。

蕭美琴也在專訪中提及，不合理且不公平的雙重課稅制度，讓在美設廠的台灣半導體業者不願意加碼投資，她敦促國會盡快通過協議來解決問題。

蕭美琴說，她樂觀看待國會跨黨派力量的支持，有助在年底前達成協議，並將推動台美避免雙重課稅協定列為駐美代表首要目標之一。