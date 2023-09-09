親綠民調：侯拉大與柯差距 郭台銘跌破1成

國民黨總統參選人侯友宜民調回升，國民黨立委參選人也陸續歸隊相挺。（記者潘俊宏／攝影）

美麗島電子報昨天公布最新總統大選波段民調 ，結果顯示關於總統參選人支持度，民進黨總統參選人賴清德38.8%，國民黨 總統參選人侯友宜 21%，民眾黨總統參選人柯文哲18.4%。侯友宜不僅再度超越柯文哲，且相較之前支持度超車柯文哲時差距更大。

若加入鴻海創辦人郭台銘，四組人選支持度分別為賴清德38.3%仍第一，後依序為侯友宜19.9％，柯文哲15.6％，郭台銘9.4％。

該民調調查期程自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波，2024年期間以連續2日為1波，進行追蹤調查。本次調查時間為9月5日至7日，為追蹤民調第34波。抽樣設計是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經等比分層隨機抽樣後，再經隨機跳號替換末2碼做為撥出的電話門號。樣本規模為單日完訪400人，每波至少完訪1200人，本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

台北中國時報報導，侯友宜民調回升，國民黨地方「小雞」們開始歸隊。國民黨高雄市議員組成的KK政線，8日推出首面「挺侯合體看板」，強調唯一支持侯友宜，花蓮、苗栗立委參選人也打算掛出與侯的聯合看板，希望炒熱勝選氣勢。

高雄KK政線成員中，獲黨內提名參選立委的鍾易仲、李眉蓁強調「唯一支持侯友宜」，8日在三民區自由路、同盟路口推出首面挺侯合體看板。據報導，李眉蓁指出，侯友宜近期提出80歲以上免巴氏量表、65歲以上免健保費等「友好政策」獲得廣大回響，連民進黨都跟進照抄，選舉氣氛和以往有所不同，相信侯的民調很快就會回升。

而國民黨苗栗縣立委參選人邱鎮軍和陳超明，則勤跑行程布樁鞏固地方，競選看板還未豎立，邱鎮軍等侯辦提供照片，將推出聯合競選看板。