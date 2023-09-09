我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩洛哥強震632死329傷 聯合國宣布提供援助

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

親綠民調：侯拉大與柯差距 郭台銘跌破1成

台灣新聞組／台北9日電
國民黨總統參選人侯友宜民調回升，國民黨立委參選人也陸續歸隊相挺。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜民調回升，國民黨立委參選人也陸續歸隊相挺。（記者潘俊宏／攝影）

美麗島電子報昨天公布最新總統大選波段民調，結果顯示關於總統參選人支持度，民進黨總統參選人賴清德38.8%，國民黨總統參選人侯友宜21%，民眾黨總統參選人柯文哲18.4%。侯友宜不僅再度超越柯文哲，且相較之前支持度超車柯文哲時差距更大。

若加入鴻海創辦人郭台銘，四組人選支持度分別為賴清德38.3%仍第一，後依序為侯友宜19.9％，柯文哲15.6％，郭台銘9.4％。

該民調調查期程自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波，2024年期間以連續2日為1波，進行追蹤調查。本次調查時間為9月5日至7日，為追蹤民調第34波。抽樣設計是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經等比分層隨機抽樣後，再經隨機跳號替換末2碼做為撥出的電話門號。樣本規模為單日完訪400人，每波至少完訪1200人，本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

台北中國時報報導，侯友宜民調回升，國民黨地方「小雞」們開始歸隊。國民黨高雄市議員組成的KK政線，8日推出首面「挺侯合體看板」，強調唯一支持侯友宜，花蓮、苗栗立委參選人也打算掛出與侯的聯合看板，希望炒熱勝選氣勢。

高雄KK政線成員中，獲黨內提名參選立委的鍾易仲、李眉蓁強調「唯一支持侯友宜」，8日在三民區自由路、同盟路口推出首面挺侯合體看板。據報導，李眉蓁指出，侯友宜近期提出80歲以上免巴氏量表、65歲以上免健保費等「友好政策」獲得廣大回響，連民進黨都跟進照抄，選舉氣氛和以往有所不同，相信侯的民調很快就會回升。

而國民黨苗栗縣立委參選人邱鎮軍和陳超明，則勤跑行程布樁鞏固地方，競選看板還未豎立，邱鎮軍等侯辦提供照片，將推出聯合競選看板。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，傅崐萁、鄭天財以及孔文吉等三名立委候選人，如何侯友宜掛聯合看板等文宣，還在評估中。

美麗島電子報8日公布最新總統大選波段民調，結果顯示關於總統參選人支持度，民進黨總...
美麗島電子報8日公布最新總統大選波段民調，結果顯示關於總統參選人支持度，民進黨總統參選人賴清德38.8%，國民黨總統參選人侯友宜21%，民眾黨總統參選人柯文哲18.4%。(圖：美麗島電子報提供)

侯友宜 民調 國民黨

上一則

台灣基本工資連8漲 月薪2.747萬元 蔡「3萬」承諾跳票

延伸閱讀

台北大直樓塌 郭台銘點出建商3問題「就是政治獻金大戶」

台北大直樓塌 郭台銘點出建商3問題「就是政治獻金大戶」
最新民調 侯友宜選情回穩 拉大和柯文哲差距

最新民調 侯友宜選情回穩 拉大和柯文哲差距
破冰 傅崐萁牽手喊「請支持黨提名候選人侯友宜」

破冰 傅崐萁牽手喊「請支持黨提名候選人侯友宜」
亞城看板／亞城侯友宜後援會 9/17成立

亞城看板／亞城侯友宜後援會 9/17成立

熱門新聞

林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
台積電至美國設廠，卻因美國勞工準時下班，導致其遭遇建廠與裝機時程延宕、工會抵制等問題。（路透）

台積電美國廠踢鐵板、投資人想砍股？網笑：沒台奴就沒競爭力

2023-09-07 20:22
鴻海半導體策略長蔣尚義。(本報系資料照)

蔣尚義：中國做半導體方式要檢討

2023-09-03 12:24

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所
近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣

近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣